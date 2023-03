James Webb specjalizuje się w kupowaniu porzuconych samolotów, remontowaniu ich i odsprzedawaniu z zyskiem. Na dawny odrzutowiec Elvisa Presleya , który przez 40 lat znajdował się na lotnisku w Nowym Meksyku, ma jednak jeszcze innych pomysł.

Przetransportował go na Florydę do swojego warsztatu, gdzie przekształca go w coś w stylu kampera. Zamierza osadzić samolot na podwoziu samochodu turystycznego. Zbędne elementy, jak skrzydła, zamierza sprzedać jako pamiątki po Elvisie. Proces metamorfozy dokumentuje na swoim youtubowym kanale - Jimmys World. Później planuje jeździć tym niezwykłym wehikułem po Stanach Zjednoczonych i oferować nocleg w jego wnętrzach wszędzie tam, gdzie znajdzie fanów króla rock'n'rolla.

Wideo Elvis Presley's Private Jet 40 Years Later

Webb zamierza jak najwięcej zachować z oryginalnego wnętrza samolotu. W środku znajdują się czerwone, aksamitne fotele i dywan w tym samym kolorze. Czerwone jest też wnętrze samolotu. Ściany wykończone są drewnem, wmontowane są też w nie telewizory. Gdzieniegdzie rozmieszczone są pozłacane akcenty. Podobno wnętrze samolotu zaprojektował sam Elvis.

Wideo There's No Going Back Now On Elvis Presley's Private Jet

Odrzutowiec jest niezdatny do latania. Przed laty wymontowano z niego wszystkie silniki, ma też bardzo wybrakowany kokpit.

Presley kupił ten samolot w 1976 roku, czyli rok przed śmiercią, za 840 tys. dolarów.

Wideo Elvis Presley's Private Jet Kicked Out Of Graceland

Ostatnie cztery dekady samolot spędził na pustynnych obrzeżach portu lotniczego Roswell International Air Center (ROW) w Nowym Meksyku. Sprzedawca, biznesmen Jim Gagliardi z Madery w Kalifornii, sporo stracił na transakcji, bo nabywając samolot na poprzedniej aukcji w 2017 roku zapłacił za niego 430 tys. dol.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Elvis Presley Suspicious Minds

Gagliardi powiedział gazecie "Roswell Daily Record", że pierwotnie planował wykorzystać odrzutowiec w jednej ze swoich firm "jako rodzaj reklamy". Plan ten nie doszedł jednak do skutku, a on sam nigdy nawet do niego nie zajrzał.