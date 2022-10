12-letnia Ansley Burns na casting do "Mam talent" dotarła z Easly w stanie Karolina Południowa. Przed jurorami wykonała piosenkę Arethy Franklin "Think" (sprawdź!).



Gdy uczestniczka zaczęła śpiewać, pojawił się problem z podkładem muzycznym. Dziewczynka ewidentnie nie radziła sobie z dziwną linią melodyczną, a w to co słyszy, nie wierzył również Simon Cowell.



"Skąd oni wzięli tę ścieżkę" - stwierdził juror, a po chwili przerwał występ 12-latki. "Ansley, uważam, że ten podkład nie współpracował z tobą. To było coś okropnego. Nie możemy cię dobrze ocenić. Bardzo cię lubimy, ale to było fatalne" - powiedział, a uczestniczka i publiczność za jurorem nie ukrywała rozczarowania i zaskoczenia.

Juror zaproponował jednak rozwiązanie. Burns miała zaśpiewać a cappella i gdy to zrobiła, całkowicie się zrehabilitowała za wcześniejszą, nieudaną próbę. Po występie otrzymała owację na stojąco od widowni i jurorów. Ci oczywiście zaprosili dziewczynkę od następnego etapu. 12-latka na sam koniec zalała się łzami.



Ansley Burns: 11-Year-Old FIGHTS On After Simon Stops Her! | America's Got Talent 2019

Simon Cowell przerywa Ansley Burns po raz drugi. "Muzyka cie przytłaczała"

Podczas kolejnego etapu Ansley Burns zaśpiewała piosenkę Carrie Underwood "Good Girl" (sprawdź!). Również i tym razem nie obyło się bez problemów technicznych.

Juror po raz kolejny był zmuszony przerwać występ 12-latki. "Muzyka cię przytłaczała i miała wpływ na twój wokal. Kiedy jednak spuszczałaś z tonu i zwalniałaś, podobało mi się. Możesz wykonać drugą połowę piosenki a capella?" - stwierdził. Burns przyjęła wyzwanie i doczekała się na samym końcu owacji od publiczności.

"Występ pod taką presją był dla mnie zdumiewający. Prawie płakałam. Było pięknie" - mówiła aktorka Ellie Kemper, gość specjalny odcinka. "Było lepiej niż w pierwszym etapie. Naprawdę cię lubię" - komentował Cowell.



Burns z programem pożegnała się ostatecznie w półfinale programu.



