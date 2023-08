W tym roku "Sweet Dreams (Are Made of This)", czyli najsłynniejsza piosenka Eurythmics, kończy 40 lat. Z tej okazji Dave Stewart wyrusza w trasę koncertową z hitami brytyjskiego duetu - "Eurythmics Songbook".

Fani czekali na ten powrót latami, ale razem z pierwszym okrzykiem radości przyszło lekkie rozczarowanie. Jak ujawnił, nie połączy sił z Annie Lennox, z której silnego głosu znane są przeboje zespołu. Stewart zdradził, że jego koleżanka "skończyła z koncertowaniem".

Zamiast Lennox na scenie mają pojawić się trzy inne wokalistki, które wesprą multiinstrumentalistę. "Nie mogę się doczekać tej trasy, uwielbiam wykonywać te piosenki" - napisał w mediach społecznościowych. Warto dodać, że 68-letnia dziś Annie Lennox jest uznawana za jedną z najwybitniejszych wokalistek w historii muzyki.

"Spędziłem 1000 godzin tworząc je [te piosenki] w studiu, a w Annie miałem najlepszą partnerkę. Powiedziała jednak, że nie będzie już koncertować, co całkowicie rozumiem, ale kocham nasze piosenki i uwielbiam grać na żywo, więc wybrałem genialnych muzyków i trzy wspaniałe wokalistki. Obiecuję wspaniałe show pełne niezapomnianych piosenek" - zapowiada.

Na razie wiadomo, że Stewart wystąpi 7 listopada w Szwajcarii na koncercie inauguracyjnym. Informacja o kolejnych pojawi się wkrótce.

Annie Lennox skończyła z koncertowaniem. Rok temu zagrała ze Stewartem

Po raz ostatni muzycy wystąpili wspólnie niecały rok temu. Lennox i Stewart zostali wprowadzeni do Rock & Roll Hall of Fame jako Eurythmics, a na scenie wykonał trzy utwory: "Would I Lie to You?", "Missionary Man" i "Sweet Dreams (Are Made of This)".



"Muzyka jest w naszych krwinkach, w naszych sercach i w najgłębszych częściach naszych dusz" - mówiła Annie Lennox podczas ceremonii wręczenia nagród. Następnie Stewart zauważył, że jest "niezwykle zaszczycony, że jest tu dzisiaj i stoi obok Annie - swojej największej inspiracji". "Wiesz co Annie, po 45 latach wciąż dajemy czadu" - mówił.

Choć grupa nie istnieje od 2005 roku, to parokrotnie występowała razem w specjalnych okazjach - by zebrać fundusze dla ofiar pożarów lasów deszczowych (koncert w Nowym Jorku w 2019 roku), czy też w 2014 roku z okazji "Grammy Salute to the Beatles" - wykonali wówczas ponadczasowe "Fool on The Hill".

Po raz ostatni w pełnoprawnej trasie Eurythmics było na przełomie millenium. Promowali wówczas ósmy album, "Peace".