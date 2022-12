Witold Paszt zmarł 18 lutego w wieku 68 lat. O śmierci popularnego wokalisty i osobistości telewizyjnej poinformowały jego córki - Natalia oraz Aleksandra.

"Kiedy już wydawało się, że jest przemocny i niezniszczalny, bo pokonał swój trzeci COVID, nagle los się odwrócił i przyszły niespodziewane komplikacje, które znacznie przyspieszyły jego wytęsknione spotkanie z naszą Mamą. Bardzo się do Niej spieszył. Tata odszedł spokojnie w domu, w otoczeniu córek, wnucząt, zięciów, najukochańszych zwierząt. Wierzymy, że zawsze będzie z nami poprzez swoją muzykę i dobro, którym obdzielał każdego potrzebującego. Jesteśmy zrozpaczeni. Nasze serca są złamane" - czytamy w oświadczeniu rodziny.

Reklama

Pogrzeb wokalisty odbył się 18 marca w Zamościu.



Izabela Trojanowska o ostatniej rozmowie z Witoldem Pasztem

Tydzień przed śmiercią Witold Paszt musiał zrezygnować z udziału w finale "The Voice Senior". Trenerzy programu oraz fani wokalisty nie przypuszczali, że kilka dni później gwiazdor nie poradzi sobie z chorobą.

O ostatniej rozmowie z członkiem VOX Jastrząb Post opowiedziała była trenerka "The Voice Senior" Izabela Trojanowska. Piosenkarka przyznała, że nie można pogodzić się ze śmiercią jej przyjaciela, zwłaszcza, że Paszt zapewniał, że wkrótce dojdzie do siebie.

"Ja po prostu nie wierzę, że go nie ma... On sobie świetnie radził do końca. Mówił, że jest trochę chory, trochę słaby, ale to zawsze było takie, że na pewno będzie zdrowy" - wspominała.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Alicja Majewska wspomina Witolda Paszta: „Był bardzo dzielny do samego końca” INTERIA.PL

Nowy skład "The Voice Senior"

Producenci programu stanęli przed trudnym wyborem zastąpienia Paszta w składzie "The Voice Senior". Ostatecznie wybór padł na Tomasza Szczepanika z zespołu Pectus. Dołączył on do Piotra Cugowskiego, Maryli Rodowicz oraz Alicji Węgorzewskiej (za Alicję Majewską) w czwartym sezonie programu TVP.

Nowa edycja show wystartuje 7 stycznia 2023 roku.