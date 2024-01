Przed Eurowizją zagrają na nosie Izraelowi? Oto, kogo chcą wysłać na konkurs!

Oprac.: Daniel Kiełbasa Wiadomości

Do Eurowizji zostały nieco ponad 3 miesiące. W całej Europie (i nie tylko) rozpoczęto wybory reprezentantów poszczególnych krajów. Również w Islandii – która na razie nie potwierdziła, czy pojawi się Szwecji – ogłoszono preselekcje. Niespodziewanie mały kraj stał się faworytem do wygrania całego konkursu. Jak to możliwe?

Noa Kirel wystąpiła jako reprezentantka Izraela w 2023 roku /Aaron Chown/PA Images /Getty Images