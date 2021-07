Przeboje Andrzej Mogilnickiego zna cała Polska. Sam wyjechał z kraju i mieszka na rajskiej wyspie

Pierwszy tekst popularnego "Mogieła" powstał do utworu grupy System, którego wokalistą był Romuald Czystaw, późniejszy frontman Budki Suflera.



"W piosence najważniejszy jest dreszcz, emocja, którą stwarzasz i przekazujesz słuchaczowi. Siedzisz nad kartką papieru albo przed ekranem komputera, słuchasz melodii i nagle wyświetla ci się zdanie: 'Na sali wielkiej i błyszczącej tak jak nocne Buenos Aires'. Co to do cholery jest? Początek jakiegoś pieprzonego opowiadania Julio Cortazara? Nie, to twoje zdanie. Sprawdzasz z muzyką - pasuje. Czujesz jakieś mrowienie w palcach. I dalej już idzie" - opowiadał Mogielnicki w wywiadzie dla "Playboya" w 2016 r.



Mieszkający na stałe w karaibskiej Republice Dominikany (przeprowadził się tam ze swoją żoną Urszulą) twórca ma na koncie kilkaset tekstów do piosenek, z których wiele zyskało status przebojów. Najbardziej znany jest ze współpracy z zespołem Lady Pank, którego był współzałożycielem. Pisał również dla m.in. Budki Suflera, Izabelii Trojanowskiej, Anny Jantar, Ireny Jarockiej, Zdzisławy Sośnickiej i Dwa Plus Jeden.

Zdjęcie Adrzej Mogielncki (trzeci z prawej) w towarzystwie Kasi Sobczyk, Alicji Majewskiej, Ryszarda Rembiszewskiego i Edwarda Hulewicza / Kurnikowski / AKPA

Mogielnicki był bohaterem ostatniego odcinka programu "Kulisy Sławy", gdzie opowiadał o swoich najsławniejszych tekstach, ale i zdradził, jak obecnie wygląda jego życie.

"Ja sobie czasami, pisząc piosenkę, wyobrażam cały musical - losy bohatera. I piszę jedną arię, jedną piosenkę i ten bohater dostaje twarz i jakieś story" - zdradził Mogielnicki.

Jego żona przyznała, że do pewnego momentu w swoim życiu autor polskich przebojów nie rozstawał się z papierosem. To zmieniło się, gdy przyleciał na Karaiby.

"Kiedyś palił dwie i pół paczki. Palenie rzucił na Dominikanie" - mówiła jego żona. "Obecnie palę tylko cygara i to w bardzo małej ilości, powiedzmy cztery na tydzień" - dodał twórca.

"Obawiam się, że Dominikana zaczyna być moim pierwszym miejscem. Obawiam się, bo jednak jestem Polakiem z krwi i kości. Mało tego, jestem z Muranowa. Nie odcinam się od swoich korzeni. Niemniej jednak, jak siedzę w Polsce, to tęsknię za Dominikaną, a jak jestem na Dominikanie, to średnio tęsknię za Polską. Krótko mówiąc, przepraszam" - przyznał i dodał jednak, że tęskni tylko za jedną rzeczą - polskim jedzeniem.

"Tam nie ma w ogóle takiej kapusty, z której można zrobić bigos. Żona coś kombinuje, ale nie do końca to jest to. Po jakimś czasie tam jest tak, że śnią się zapachy polskich potraw" - stwierdził.