Przebój "Kolorowe jarmarki" wykorzystany przez antycovidowców. Jest odpowiedź Rodowicz

"Kolorowe jarmarki" wykonywane przez Marylę Rodowicz to kultowy już utwór znany w całej Polsce. Jak się okazało, został wykorzystany przez osoby, które twierdzą, że koronawirus tak naprawdę nie istnieje.

Ivan Komarenko nie wierzy w pandemię koronawirusa /Tomasz Jastrzębowski / Reporter

Propagatorem filozofii antycovidowców w Polsce jest m.in. Ivan Komarenko.

Otwarcie przyznał to, nagrywając piosenkę "Kity i mity". "Komu, minister, wciskasz kity / I kogo chcesz jeszcze zniewolić? / Pora obalić twoje mity / Abyś nam przestał już biadolić" - słyszymy w utworze.



Teraz wokalista opublikował w sieci kolejne nagranie. Opowiada w nim o "covidowych jarmarkach, czyli rosyjskiej masakrze piosenką estradową". Na początku wyśmiał osoby, które noszą maseczki ochronne. Później przeszedł do rosyjskiej wersji "Kolorowych jarmarków".

"Zaraz zobaczycie na własne oczy, że piosenka odżyła w formie satyry na walkę z pandemią złowrogiego koronawirusa. Ciekawe, że została wyemitowana w telewizji rosyjskiej, kontrolowanej przez zimnego, ruskiego czekistę, Władimira Putina" - powiedział.



"Byliśmy nieraz straszeni, a to świńską, a to ptasią grypą, ale tej kolejnej naprawdę nikt się nie spodziewał" - takimi słowami rozpoczyna się piosenka, którą Komarenko nazwał "Covidowe jarmarki".



Menedżer Maryli Rodowicz, Bogdan Zep, stwierdził, że piosenkarka "nie ma nic do powiedzenia". "Ona 'Jarmarki' tylko śpiewała. Laskowski stworzył muzykę i to jego piosenka" - skomentował.



"Jeśli piosenka jest tak samo stworzona, ma takie same podziały linii melodycznej i tak dalej to właściciel nagrania, muzyki, powinien się tym zająć" - powiedział, dodając, że o zgodę na wykorzystanie piosenki należy zgłaszać się do autora.