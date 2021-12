PRS KWŚ, czyli Maciej Idzik, był raperem znanym we wrocławskim podziemiu oraz kibicem Śląska Wrocław. O śmierci poinformowało Stowarzyszenie Kibiców Wielki Śląsk.

24-latek wybrał się na mecz Pucharu Polski zaprzyjaźnionego klubu Motor Lublin z Legią Warszawa (1 grudnia). Zginął podczas powrotu do domu.

"Dzisiaj dotarła do nas tragiczna wiadomość. Nasz Brat z trybun Maciej Idzik zginął w wypadku samochodowym. Wczoraj z grupą kolegów w Lublinie wspierał Motor w Pucharze Polski. Gdy dzisiaj wracali do Wrocławia, miał miejsce tragiczny wypadek. Niestety Maciek zginął na miejscu. Miał 24 lata. Stowarzyszenie Wielki Śląsk w imieniu wszystkich kibiców składa najszczersze kondolencje rodzinie i bliskim Maćka. Jutro do Zabrza jedziemy wszyscy ubrani na czarno. Do 24 minuty nie będzie prowadzony doping. Przekazujcie tą informacje wszystkim znajomym, żeby jutro nie było nieporozumień" - czytamy w opublikowanym oświadczeniu.



Jako raper PRS KWŚ Idzik działał od kilku lat. Jego najbardziej znany utwór to "Presja otoczenia" z 2019 roku.