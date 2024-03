"To opowieść o problemach dorastającej nastolatki - tęsknota za dzieciństwem, poszukiwanie własnej drogi życiowej w dorosłym świecie. 'Błękitny' dla Mai to stan odrealnienia, 'odklejenia' od rzeczywistości, którą zaczyna odkrywać jako nastolatka - to moment zapomnienia o problemach i chwila wytchnienia" - czytamy w informacji o piosence.

Utwór "Błękitny" ( sprawdź! ) specjalnie dla Mai Krzyżewskiej napisali trenerka wokalna Mimi Wydrzyńska (tekst) oraz Leon Krześniak (muzyka, produkcja, miks). Znana z duetu Linia Nocna Mimi Wydrzyńska ma na koncie piosenki, które wykonywali m.in. Roxie Węgiel, Lanberry, Alicja Szemplińska, Marcin Sójka czy Sound'n'Grace. Z kolei Leon Krześniak to wokalista, multiinstrumentalista i producent pracujący z takimi wykonawcami, jak m.in. Zalia i Ignacy. W dziewiątej edycji "The Voice of Poland" jako podopieczny Michała Szpaka dotarł do nokautów.

Za utrzymany w tytułowym kolorze niebieskim teledysk odpowiada Karol Moch. U boku Mai Krzyżewskiej pojawiły się tancerki Nadia Borczyńska i Michalina Wysokińska.

"Mega mega mega nie mogę się doczekać" - pisała jeszcze przed premierą nastoletnia wokalistka.

Clip Maja Krzyżewska Błękitny

Kim jest Maja Krzyżewska?

Przypomnijmy, że Maja Krzyżewska została wybrana reprezentantką Polski w programie "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2023". Do Nicei pojechała z piosenką "I Just Need a Friend" (posłuchaj!).

Jej eurowizyjny utwór napisali Patryk Kumór, Dominic Buczkowski-Wojtaszek i Carla Fernandes. Pierwsza dwójka ma na koncie przeboje dla m.in. Marty Gałuszewskiej, Michała Szczygła, Zuzy Jabłońskiej, Lanberry i Alicji Szemplińskiej. To oni są współautorami utworów na Eurowizję Junior - "Superhero" Viki Gabor (wygrana w 2019 r.) i "Somebody" Sary James (drugie miejsce w 2021 r.).

W Nicei Maja zajęła ostatecznie szóste miejsce. Konkurs jednogłośnie wygrała 13-letnia Zoé Clauzure. Reprezentantka Francji zaśpiewała piosenkę "Cœur". Było to w sumie trzecie zwycięstwo ubiegłorocznych gospodarzy. W 2022 r. triumfował Lissandro, a w 2020 r. najlepsza była Valentina. Tym samym Francja dołączyła do Gruzji, która również trzykrotnie wygrywała Eurowizję Junior. Polska znajduje się w gronie państw z dwukrotnymi zwycięzcami (Roxie Węgiel, Viki Gabor).



Uczennica szóstej klasy jak sama mówi "mieszka na końcu świata", a dokładnie w okolicach Suwałk - w Szeszupce. Chodzi do niewielkiej szkoły podstawowej w Jeleniewie. Gdy miała 4 lata, mama zapisała ją do zespołu muzycznego, gdzie odkryła swoją pasję. Zaczęła się uczyć gry na pianinie (w domu poprzez lekcje online). Uwielbia ćwiczyć na szarfie akrobatycznej, kocha nowe wyzwania oraz bardzo lubi wszystko co związane z adrenaliną. Bardzo miło także spędza czas z 6-letnim bratem Oliwierem oraz 4-letnią siostrą Lilą. W szóstej edycji "The Voice Kids" dotarła do etapu bitew.