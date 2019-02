Premiera książki "Heavy Duty - Dni i noce z Judas Priest"

Już w poniedziałek, 18 lutego, do księgarń trafi "Heavy Duty - Dni i noce z Judas Priest", wspomnienia K.K. Downinga, współzałożyciela, wieloletniego gitarzysty i autora licznych sukcesów Judas Priest, brytyjskiej ikony heavy metalu.

K.K. Downing i Rob Halford (Judas Priest) w akcji - zdjęcie z lutego 2009 r. /Chiaki Nozu/FilmMagic /Getty Images

Przypomnijmy, że Judas Priest powstał w 1969 roku w przemysłowym Birmingham. Charakterystyczne brzmienie zespołu oraz wizerunek oparty na upstrzonych ćwiekami skórzanych elementach garderoby sprawiły, iż Judas Priest stał się kultową grupą heavymetalową już w latach 80. Do dziś może się ona poszczycić sprzedażą ponad 50 milionów egzemplarzy swoich albumów na całym świecie.

Reklama

Utwory takie jak "Breaking The Law", "Living After Midnight" oraz "You've Got Another Thing Comin'" pomogły zespołowi osiągnąć niezwykły sukces, ale do tej pory żaden z jego członków nie zdecydował się na opowiedzenie swojej historii czy też historii formacji. Książka ta jest zatem pierwszą tego typu pozycją.

Niedługo Judas Priest obchodzić będą 50-lecie swojej działalności. Za sprawą "Heavy Duty - Dni i noce z Judas Priest" fani wreszcie będą mieli okazję zajrzeć za kulisy dziesięcioleci szokujących, zabawnych i zapadających w pamięć sytuacji i opowieści otaczających tę heavymetalową instytucję.



W "Heavy Duty" gitarzysta K.K. Downing opisuje skomplikowane konflikty charakterów, złe decyzje biznesowe, trudne relacje grupy z członkami Iron Maiden, a także to, w jaki sposób Judas Priest znalazł się w epicentrum protestów rodzicielskich atakujących społeczność heavymetalową w latach 80. ubiegłego wieku.

Clip Judas Priest Breaking The Law

K.K. Downing opisuje tu także swoją rolę w utrwalaniu wizerunku zespołu - ubrań z czarnej skóry z ćwiekami - który stał się później synonimem całego gatunku muzycznego.

K.K. opowiada również o momencie, który zmienił jego życie - chwili gdy w 2009 roku na scenie, podczas koncertu, spojrzał na swoich kolegów z zespołu i pomyślał: "To jest mój ostatni koncert". Bez względu na temat czy związane z nim osoby, w tej książce K.K. wypowiada się o wszystkim otwarcie i bez ogródek.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Judas Priest Revolution

Książka "Heavy Duty - Dni i noce z Judas Priest" (268 stron, wkładka ze zdjęciami, miękka oprawa) ukaże się nakładem poznańskiej oficyny KAGRA.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Judas Priest: ogniście i czadowo INTERIA.PL