W rozmowie z "Variety" przedstawiciele platformy streamingowej potwierdzili, że od kilku miesięcy Netflix przygotowuje trzyczęściowy serial dokumentalny poświęcony osławionej brytyjskiej gwieździe. Serial będzie opowiadał historię życia dziś 78-letniego Gary'ego Glittera, ukazując archiwalne, nigdy wcześniej niepublikowane materiały. Filmowcom udało się także namówić na współpracę niektóre z ofiar piosenkarza.

Ciekawym elementem produkcji będą również wywiady przeprowadzone z dziennikarzami, którzy przez lata ścigali Glittera. Ich wysiłki doprowadziły do przekazania wymiarowi sprawiedliwości informacji o jego miejscu pobytu, co umożliwiło jego aresztowanie, a następnie skazanie. Za reżyserię serialu odpowiedzialny jest Sam Hobkinson.

Zdjęcie Gary Glitter na jednym z posiedzeń sądu / Paula Bronstein / Staff / Getty Images

Na razie nie wiadomo, kiedy produkcja pojawi się w katalogu Netfliksa, ale można się spodziewać, że wzbudzi spore kontrowersje. Już samo jej ogłoszenie wywołało sprzeciw internautów, którzy nie rozumieją zainteresowania skazanym za pedofilię gwiazdorem. Już wiadomo jednak, że nie będzie to jedyna produkcja poświęcona tej kontrowersyjnej postaci. Platforma Amazon i stacja ITV, także zamierzają przyjrzeć się Glitterowi.

Z pewnością bardziej niż jego muzyczne dokonania w latach 70., twórców interesuje jego burzliwe życie prywatne i konflikty z prawem, które zaczęły się już w latach 90.

W 1997 roku po zgłoszeniu pracownika serwisu komputerowego, wyszło na jaw, że piosenkarz jest posiadaczem bogatej kolekcji zdjęć z pornografią dziecięcą. Zaalarmowana policja aresztowała piosenkarza, który w 1999 roku został skazany na cztery miesiące więzienia. Po wyjściu na wolność muzyk najpierw znalazł schronienie na Kubie, następnie przeniósł się do Kambodży, z której w 2002 roku został wydalony za namawianie nieletnich do stosunków seksualnych. W 2006 roku w Wietnamie usłyszał wyrok trzech lat pozbawienia wolności za pedofilię, wyszedł na wolność po odbyciu dwóch i pół roku kary.

W 2015 roku piosenkarz usłyszał wyrok 16 lat więzienia. Kara dotyczyła przestępstw seksualnych popełnionych na dziewczynkach w wieku 12-14 lat, których miał się dopuścić na przełomie lat 70. i 80. W lutym 2023 roku został przedterminowo zwolniony z więzienia HMP The Verne w Portland w Wielkiej Brytanii. Jak informowało BBC, muzyk jest stale monitorowany przez policję.

Ostatnio media informowały, że sąsiedztwo ośrodka, w którym się znalazł, nie jest z tego faktu zadowolone. Pomimo zapewnień o obserwacji Glittera, społeczność obawia się, że to za mało. "Ludzie nie są zadowoleni. Podejrzewam, że każda społeczność, w której się porusza, będzie chciała go wykopać, a my też nie chcemy go tutaj" - mówiła Lauren Burke, jedna z mieszkanek okolicy.

"Siedzi tam zabójca dzieci, przestępcy seksualni. To po prostu powoduje, że jesteś zły" - dodawał inny sąsiad i sugerował rozwiązanie. "Można by pomyśleć, by przenieść tych ludzi na środek szczerego pola, a nie tam, gdzie są dzieci".

Gwiazdor lat 70. żerował na swojej popularności i zbliżał się do dzieci u szczytu sławy. W ten sposób za kulisami miał zwabić do siebie i odizolować od matek 12 i 13-latkę. Trzecia ofiara Glittera miała tylko 10 lat, gdy mężczyzna napastował ją w łóżku i próbował zgwałcić w 1975 roku.

W 2015 roku muzyk został skazany za próbę gwałtu, czterokrotną napaść i seks z dziewczynką poniżej 13 roku życia. Wówczas sędzia Alistair McCreath stwierdził, że nie widać żadnych dowodów na to, że kiedykolwiek Glitter (a właściwie Paul Gadd) w jakiś sposób odpokutował swoje straszne czyny.

Wokalista największe sukcesy święcił w latach 70. XX wieku. Popularność przyniosły mu utwory "Rock And Roll (Part One)" oraz "Rock And Roll (Part Two)". W trakcie kariery Glitter nagrał dwa albumy oraz wydał kilkanaście singli. Muzyk próbował powrócić na scenę po pierwszym skandalu obyczajowym. W 2001 roku wydał płytę "On".