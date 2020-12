Powstanie serial o Agnieszce Osieckiej. Zobacz zwiastun!

Serial opowiadający o życiu Agnieszki Osieckiej już niedługo będzie miał swoją premierę. W sieci pojawił się zwiastun.

Na zdjęciu: Agnieszka Osiecka, Maryla Rodowicz i Elżbieta Czyżewska /Żyburtowicz / AKPA

Premiera serialu zaplanowana jest na okres świąteczny.

W produkcji poruszone będą dwa okresy z życia Osieckiej, dlatego w jej postać wcielą się dwie aktorki: Eliza Rycembel wystąpi jako młoda Osiecka, a Magdalena Popławska pokaże się w roli starszej.



W obsadzie znaleźli się również m.in. Jan Frycz, Maria Pakulnis oraz Mikołaj Roznerski. Za reżyserię odpowiadają Robert Gliński i Michał Rosa.

"Serial Osiecka składa się z 13 odcinków. W pierwszych pięciu epizodach Agnieszkę Osiecką gra Eliza Rycembel i są to czasy od studiów do pierwszej działalności w STSie, a potem, aż do śmierci Osieckiej, gram ja.

W pracy nad rolą raczej niewiele mnie zaskoczyło, po prostu poznałam kilka nowych, drobnych faktów na temat Osieckiej, których wcześniej nie znałam. Przygotowując się, czytając pamiętniki, książki o niej, których jest sporo, po prostu jeszcze bardziej pokochałam Osiecką" - zdradziła Magdalena Popławska.



Wideo Uciekaj moje serce - Seweryn Krajewski - Agnieszka Osiecka

Pierwsze odcinki zostaną wyemitowane 25, 26 i 27 grudnia na antenie TVP1. W sieci pojawił się zwiastun.