Powstanie film o Billie Eilish. Kiedy premiera?

Platforma streamingowa Apple TV+ szykuje się do premiery swojego drugiego dokumentu muzycznego. Po dobrze przyjętym filmie "Beastie Boys Story" Spike'a Jonze'a, tym razem pokaże dokument "Billie Eilish: The World's A Little Blurry", którego bohaterką będzie najsłynniejsza amerykańska wokalistka młodego pokolenia. Właśnie zaprezentowano krótką zapowiedź tej produkcji.

Billie Eilish jest jedną z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia /Invision /East News

Ogłoszeniu premiery filmu "Billie Eilish: The World's A Little Blurry" towarzyszyła krótka zapowiedź, z której wynika, że dokument trafi na platformę Apple TV+ w lutym przyszłego roku. Znalazło się w niej też krótkie nagranie archiwalne, na którym można zobaczyć malutką Billie siedzącą przed fortepianem.

Dokument skupi się na wydarzeniach, które nastąpiły tuż po tym, jak Eilish wydała swój debiutancki albumu "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" w marcu 2019 roku.

Płyta odniosła komercyjny i artystyczny sukces, przyniósł też wokalistce cztery nagrody Grammy dla najlepszego nowego artysty oraz nagrania, piosenki i albumu roku.

Poprzedni dokument muzyczny Apple TV+, "Beastie Boys Story", oprócz premiery na serwisie streamingowym, dostępny był również w wybranych kinach. Podobnie ma być z "Billie Eilish: The World’s A Little Blurry", choć jest właściwie pewne, że mowa jedynie o kinach poza granicami Polski. Szacuje się, że prawa do filmu o Billie Eilish kosztowały Apple 25 milionów dolarów.

Wideo Billie Eilish: The World’s A Little Blurry – A Documentary Film

Dokumenty muzyczne dołączają do dokumentalnej oferty Apple TV+, w której są jeszcze filmy "Królowa słoni" oraz "Boys State: chłopcy i polityka". Na 2020 rok planowana jest również premiera najnowszego dokumentu Wernera Herzoga zatytułowanego "Fireball: Visitors from Darker Worlds".