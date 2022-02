Nienazwany jeszcze film, który otrzymał zielone światło od rodziny legendy popu, ma zostać wyprodukowany przez Grahama Kinga, który pracował wcześniej m.in. przy "Bohemian Rhapsody". Prawa do dystrybucji na całym świecie posiada wytwórnia Lionsgate. Scenariusz miał natomiast napisać trzykrotnie nominowany do Oscara, John Logan. Prace nad produkcją trwają według Deadline już od listopada 2019 roku!



Współproducentami są także John Branca i John McClain, współegzekutorzy majątku Michaela Jacksona. Produent King ma na swoim koncie Oscara za produkcję "Infiltracji" Martina Scorsese. Ze scenarzystą pracował wcześniej m.in. przy filmie "Aviator" tegoż reżysera. John Logan ma na koncie także scenariusz do hitu "Gladiator".



Reklama

Twórcy zapowiadają, że film będzie "dogłębnym portretem skomplikowanego człowieka, który stał się 'Królem Popu'". Na ekranie mają zostać pokazane najsłynniejsze występy Jacksona, co ma pozwolić na wgląd w artystyczny proces i życie osobiste muzyka.

Dyrektor wytwórni Lionsgate, Joe Drake, podzielił się swoim entuzjazmem dotyczącym produkcji. "Jestem bardzo podekscytowany, że Lionsgate będzie częścią tego epickiego filmu, i także tym, że pracujemy z Grahamem, który udowodnił sukces w opowiadaniu ikonicznych historii życia, od 'Bohemian Rhapsody' do 'Ali'; w połączeniu z Johnem, nie moglibyśmy być w bardziej niezwykłych rękach" - twierdzi.



"Po raz pierwszy spotkałem rodzinę Jacksonów w 1981 roku i jestem pełen pokory, że mogę przenieść ich dziedzictwo na duży ekran. Siedząc na Dodger Stadium oglądając 'Victory Tour', nie przyszło mi to nawet do głowy, że prawie 38 lat później dostąpię zaszczytu bycia częścią tego filmu" - mówi o filmie Graham King, producent.



Clip Michael Jackson Stranger In Moscow

"Odkąd Michael był mały, jako członek The Jackson 5, kochał magię kina. Jako rodzina, jesteśmy zaszczyceni, że historia naszego życia ożyje na dużym ekranie" - cieszy się matka Michaela, 91-letnia Katherine Jackson.

Według dostępnych danych, Michael Jackson jest jednym z najlepiej sprzedających się artystów wszech czasów, z szacowaną sprzedażą 400 milionów (!) płyt na całym świecie. Podczas kariery trwającej od jego najmłodszych lat, przedwcześnie zmarły muzyk 13 razy dominował na liście przebojów Billboard Hot 100 - było to więcej razy niż jakikolwiek inny męski artysta. Był także pierwszym twórca, który miał przeboje w "Top 10" w ciągu pięciu różnych dekad (począwszy od lat 60., do 00.).

Dorosłe dzieci Michaela Jacksona na premierze musicalu. Zobacz jak się zmieniły! 1 / 7 Prince i Paris są dziećmi Michaela Jacksona z małżeństwa z Debbie Rowe. (Na zdjęciu młodzi Paris i Prince Michael odbierają statuetkę Grammy przyznaną Królowi Popu za całokształt kariery w 2010 roku.) Źródło: Getty Images Autor: Michael Caulfield/WireImage udostępnij

Wśród wielu wyróżnień, jakie otrzymał, Jackson mógł pochwalić się m.in. 16 nagrodami Grammy, 6 Brit Awards, Złotym Globem i pobiciem 39 rekordów Guinnessa, w tym jako wykonawca wszech czasów.



Rodzina Jacksona z pewnością liczy na sukces kasowy produkcji - "Bohemian Rhapsody" wyprodukowane przez Grahama Kinga zarobiło 911 milionów dolarów na całym świecie, a odtwórca roli Freddiego Mercury'ego, Rami Malek, za rolę zdobył Oscara. Aktualnie King pracuje nad podobnym projektem, czyli filmem biograficznym o Bee Gees.