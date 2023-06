Poważny wypadek podczas koncertu rockmana. Zobacz nagranie!

Szwedzka grupa The Hives ogłosiła niedawno swój wielki powrót po ponad dekadzie. 11 sierpnia 2023 roku ukaże się wyczekiwany album "The Death Of Randy Fitzsimmons".

W kwietniu ukazał się też pierwszy singel promujący to wydawnictwo, czyli piosenka "Bogus Operandi".

Grupa promuje krążek także podczas trasy koncertowej, na której supportuje Arctic Monkeys.

Wideo The Hives - Bogus Operandi (Official Video)

Pelle Almqvist z The Hives rozciał sobie głowę podczas koncertu. Zobacz nagranie!

Rockmani występowali niedawno Manchesterze. Koncert z pewnością zostanie im w pamięci na długo, ponieważ doszło do niego do pewnego wypadku.

Podczas występu wokalista Pelle Almqvist... oberwał mikrofonem w głowę. Kabel mikrofonowy frontmana został przypadkowo nadepnięty przez jego brata i kolegę z zespołu, Niklasa, co doprowadziło do wystrzelenia go prosto w jego głowę.

Mimo poważnego rozcięcia oka i obfitego krwawienia, Pelle kontynuował występ i powiedział fanom, że czuje się dobrze, a zespół zagra kolejne koncerty.

"Nic mi nie jest!" - napisał. "Wymachiwałem mikrofonem na koncercie i Nicholas przypadkowo nadepnął na kabel, wysyłając mikrofon w moją twarz.

Zobacz film z wypadku:

