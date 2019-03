Potworna wpadka. MySpace stracił dane użytkowników z 12 lat

Serwis społecznościowy MySpace, który zrzeszał użytkowników prezentujących swoje piosenki i teledyski, potwierdził, że w czasie migracji stracił wszystkie dane z lat 2003 - 2015.

Informacja o fatalnym błędzie serwisu oficjalnie została potwierdzona w niedzielę. Nieliczni już użytkownicy MySpace otrzymali wiadomość od administratorów o przepadku danych.

"W wyniku migracji danych, wszystko zdjęcia, pliki wideo oraz audio, wrzucone do serwisu więcej niż trzy lata temu, mogą być niedostępne na MySpace. Przepraszamy za niedogodności" - czytamy w komunikacie.

Według użytkowników MySpace dane zniknęły już w 2018 roku, jednak przedstawiciele serwisu zapewniali, że są w stanie odzyskać pliki i błąd zostanie naprawiony. Teraz jednak przyznano się do wpadki.



Serwis MySpace w latach 2005 - 2008 był jednym z najpopularniejszych serwisów w sieci. Był też trampoliną dla wielu zaczynających artystów. Swoje piosenki w tym serwisie prezentowali m.in. Arctic Monkeys, Calvin Harris, Kate Nash, Tila Tequila, Lily Allen, Panic! At The Disco, You Me At Six i Owl City.

W tamtym czasie na MySpace znajdowało się ponad 53 miliony piosenek umieszczonych tam przez ponad 14 milionów artystów z całego świata.



Serwis zaczął jednak podupadać, a nie bez znaczenia była rosnąca konkurencja w postaci Youtube'a, Twittera i Facebooka, gdzie artyści otrzymali łatwiejszy dostęp do większego grona fanów.

Dziennikarze Mashable przypomnieli, że nie jest to pierwsza strata danych MySpace. Do podobnej sytuacji doszło w 2011 roku po przejęciu serwisu przez News Corp. Okazało się, że po rebrandingu ze stron zniknęły wpisy na blogach, komentarze i prywatne wiadomości.