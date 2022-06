Post Malone to jeden z najpopularniejszych raperów w Stanach Zjednoczonych oraz na świecie. Na początku czerwca do sprzedaży trafił jego album "Twelve Carat Tootache".

Na krążku gościnnie wsparli go: The Kid LAROI, The Weeknd, Doja Cat, Gunna, Roddy Rich oraz Robin Pecknold z Fleet Foxes.

Raper w ramach promocji płyty udzielił wywiadu twórcom kanału Full Send. W trakcie nagranie raper nie rozstawał się z papierosem. Youtuberzy zdecydowali się zapytać gwiazdora o nałóg.

Malone przyznał, że jest poważnie uzależniony od nikotyny. Zdradził, że dziennie wypala nawet 45 papierosów. "W koszmarny dzień - a granica między złym i dobrym dniem jest bardzo cienka - wypalam 40, może 45 papierosów" - mówił.

Reklama

Raper zapytany o swój niechlubny rekord odparł:

"Prawdopodobnie było to 80 sztuk. Kiedyś paliłem nawet w łóżku. Teraz się to zmieniło. Mam specjalną strefę, gdzie jest mój komputer" - wyjaśniał.

Post Malone - mimo szkodliwości nikotyny oraz obaw fanów - nie ma zamiaru jednak rzucić nałogu.

"Zdecydowanie [papierosy] zniszczyły mi głos. Ale Johnny Cash palił całe życie. Brzmiał nieźle, co nie?" - podsumował.



Open'er Festival 2018: Post Malone 1 / 12 Post Malone Źródło: Show The Show Autor: Ewelina Wójcik udostępnij

Post Malone został ojcem. Zmieni swoje nawyki dla dziecka?

Wyznanie rapera zszokowało nawet jego fanów, którzy nie wiedzieli, jak mocno wciągnięty w nałóg jest raper. "Kocham go, ale mogę sobie tylko wyobrażać, że cuchnie jak popielniczka", "Proszę, niech ktoś pomoże Post Malone’owi rzucić papierosy", "Jakim cudem ten człowiek może jeszcze mówić" - pisali fani.

Być może gwiazdor nieco zmieni swoje niezdrowe nawyki w związku z narodzinami jego dziecka. W rozmowie z Howardem Sternem przyznał, że na świat przyszłą jego córka. Raper niedawno również oświadczył się swojej partnerce.

"Jestem podekscytowany nowym etapem w moim życiu" - stwierdził.