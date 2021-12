Numer "Who Let The Dogs Out" powstał w 1995 roku jako jingiel, a najbardziej znana wersja piosenki to ta, w wykonaniu Baha Men.

W 2021 roku utwór doczekał się nowej, odświeżonej wersji, za którą odpowiedzialni są dwaj tajemniczy DJ-e z Wielkiej Brytanii - About That oraz wokalistka i songwriterka Evalina.

"Who Let The Dogs Out" to światowy hit, który w momencie premiery szturmem podbił rozgłośnie radiowe w ponad 15 krajów, sprzedał się w nakładzie przekraczającym 2 miliony singli i otrzymał statuetkę Grammy za najlepsze nagranie w muzyce dance.

Clip About That Who Let The Dogs Out (Feat. EVALINA)

Nowa wersja utworu miała zaskakującą premierę podczas setu Andrew Lloyd Webbera w Nowym Jorku. Nagranie z imprezy z miejsca podchwyciły Dazed Magazine, Mixmag i Radio 1, a materiał w niecałe 24 godziny doczekał się ponad 5 milionów wyświetleń (zobacz!).