Popularny piosenkarz country oskarżony o gwałty i nękanie

Jak donoszą zagraniczne media, do Sądu Okręgowego w Tennessee wpłynął właśnie pozew cywilny przeciwko Jimmiemu Allenowi. Gwiazdor muzyki country został oskarżony przez byłą członkinię swojego managementu o przestępstwa na tle seksualnym. Muzyk miał wielokrotnie zgwałcić i napastować kobietę, a także nękać ją telefonami i wiadomościami, nawet gdy był w podróży poślubnej.

Pragnąca zachować anonimowość autorka pozwu, która w pozyskanych przez "Variety" dokumentach figuruje jako "Jane Doe", oskarża nie tylko Allena, ale i reprezentującą go firmę managementową Wide Open Music. Jej zdaniem powinna ona zostać pociągnięta do odpowiedzialności za "rażące zaniedbania i udział w przedsięwzięciu mającym związek z handlem ludźmi".

Reklama

Autorka pozwu poznała Allena w 2020 roku. Jak twierdzi, po raz pierwszy wykorzystał ją seksualnie rok później, po przyjęciu zorganizowanym w West Hollywood w czasie nagrań programu "American Idol", w którym muzyk pełnił funkcję mentora uczestników. Kobieta twierdzi, że piosenkarz ją czymś odurzył, bo po wypiciu dwóch kieliszków wina straciła świadomość. "Obudziłam się zakrwawiona w pokoju hotelowym, nie pamiętając wydarzeń z minionej nocy. Zdałam sobie sprawę, że odebrał mi dziewictwo, co było sprzeczne z moją wiarą. Nie pozwolił mi wyjść, byłam jak sparaliżowana, nie potrafiłam się sprzeciwić" - relacjonuje Jane Doe w rozmowie z "Variety".

Wideo youtube

Gwiazdor country napastował kobietę? Są oskarżenia

Kobieta utrzymuje, że czuła się zmuszona do utrzymywania kontaktów seksualnych z piosenkarzem przez kolejne 18 miesięcy. Miał on bowiem ją szantażować, że jeśli wniesie zarzuty, nigdy nie znajdzie pracy w branży muzycznej. Oskarżycielka Allena ujawniła, że artysta nagrał jedną z rzekomych napaści i groził, że opublikuje ten filmik. Nie wiadomo, dlaczego kobieta zdecydowała się złożyć pozew właśnie teraz. Mógł mieć jednak na to wpływ fakt, że kilka tygodni temu Allen ogłosił, że rozstaje się ze swoją żoną Alexis Gale, która spodziewa się dziecka.

Muzyk kategorycznie zaprzecza stawianym mu zarzutom i twierdzi, że z oskarżającą go kobietą miał romans. "To głęboko niepokojące i bolesne, że ktoś, kogo uważałem za jedną z najbliższych przyjaciółek i powiernic, wysuwa oskarżenia, które nie mają nic wspólnego z prawdą. Przyznaję, że byliśmy w intymnej relacji, ale za obopólną zgodą. Kiedy zakończyliśmy naszą relację, natychmiast wynajęła prawnika, by prosić o pieniądze, co każe mi zakwestionować jej motywy. (...) Podejmę wszelkie działania, aby chronić reputację i karierę, na którą ciężko pracowałem" - zapowiedział w oświadczeniu Allen.

Artysta zdążył już boleśnie odczuć skutki wniesionego przeciwko niemu pozwu. "W świetle dzisiejszych zarzutów wobec Jimmiego Allena, BBR Music Group zdecydowało o zawieszeniu wszelkiej współpracy z nim ze skutkiem natychmiastowym" - czytamy w oświadczeniu wytwórni, z którą muzyk dotychczas współpracował. Gwiazdor został też usunięty z listy wykonawców nadchodzącego festiwalu country CMA Fest w Nashville, pozbawiono go też funkcji mówcy inauguracyjnego, którą miał pełnić na zbliżającym się rozdaniu dyplomów na uniwersytecie Delaware State University.