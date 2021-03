Popek z zszytą ręką. Pokazał nagranie po operacji

Popek jest już po operacji ręki, której doznał przed FAME MMA 9. Raper pokazał nagranie, jak teraz wygląda jego dłoń

Popek pokazał nagranie po operacji /Szymon Starnawski/Polska Press /East News

Raper w marcu miał wystąpić na gali FAME MMA 9. Jako przeciwnika wyznaczony został mu Kizo.

Ostatecznie jednak do pojedynku między raperami nie doszło, gdyż na krótko przed walką Popek nabawił się bolesnej kontuzji.

10 marca przeszedł operację ręki. Na Instagramie pochwalił się zdjęciem efektów. Z dłoni gwiazdora wystają metalowe elementy, które prawdopodobnie stabilizują uszkodzone kości.

"Jak widzicie, tak wyglądał mój ostatni sparing. Sport to zdrowie. Ale wrócę silniejszy. Jak kogoś pier...nę, to go zabiję" - stwierdził.



Krótko po odwołaniu pojedynku Popek zapowiedział również nowy album, który prawdopodobnie powstanie we współpracy z Matheo. To na kanale producenta pojawił się nowy teledysk z raperem "Całuj mnie w kvta5a".

Dyskografię Popka zamyka płyta "Firma International" nagrana razem z innym członkiem Firmy - Pomidorem.