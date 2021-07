Popek poszedł na psychoterapię. Teraz chce pomóc innym w walce z nałogami

"Jak wiecie miałem problem z alkoholem i narkotykami przez bardzo długi okres mojego życia. Podjąłem terapię, poszedłem na dwumiesieczną psychoterapię. Jestem świeżo miesiąc po terapii i trzymam się '24 godzin, dzisiaj chciałbym być szczęśliwy' i stosuję program 12 kroków, a że mam duszę artystyczną, to chciałbym zaoferować wam trzeźwienie wraz ze mną. Jeśli chciałby się ktoś załapać, to wrzucam filmik - będzie 12 kroków: pierwszym jest bezsilność wobec narkotyków i alkoholu" - mówi Popek na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Do sieci trafił już pierwszy filmik pod tytułem "Bezsilność wobec narkotyków i alkoholu". Nagranie ma ponad 50 tys. wyświetleń.



"Program skierowany dla osób uzależnionych od narkotyków, alkoholu, hazardu i seksoholizmu. Trzymajcie za mnie kciuki!" - zachęca Popek, samozwańczy "Król Albanii", pamiętany z grupy Gang Albanii.

Raper podkreśla, że chce raz na zawsze skończyć z używkami, a także pomóc innym w wyjściu z nałogu.

"Ja to pie**olę, na pewno w tym gównie już się taplać nie będę. Upiłem pół Polski i teraz czuję, że jestem wam winien zwroty, więc będę chciał was wyciągnąć z tego gówna" - mówi.

Kim jest Popek?

Popek Monster w 2018 r. wystąpił w programie Polsatu "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami", w którym dotarł do półfinału.



Paweł Mikołajuw niegdyś był członkiem hiphopowego składu Firma. Wielokrotnie miał problemy z prawem, był poszukiwany przez organy ścigania.

W marcu miał zmierzyć się podczas gali Fame MMA 9 z Patrykiem "Kizo" Wodzińskim, ale do pojedynku ostatecznie nie doszło, bo Popek podczas jednego z treningów doznał kontuzji ręki.

Ostatnio wypuścił singel "King Bruce Lee" (3,6 mln wyświetleń), odświeżając przebój Franka Kimono, muzycznego alter ego popularnego aktora Piotra Fronczewskiego. Wcześniej przypomniał też hity Dr. Albana - "It's My Life" (ponad 28 mln odsłon) i "Sing Hallelujah" (4,7 mln).

