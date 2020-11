Polski młody pianista stworzył pierwszy w pełni ekologiczny album muzyczny na świecie

Wojtek to młody, polski kompozytor i producent muzyczny, łączący muzykę klasyczną z elektroniką, który podzielił się właśnie swoim kolejnym albumem. Płyta "Atmosphere" to odpowiedź na trudne czasy społecznej izolacji i degradacji środowiska, dlatego wyprodukowana została z zerowym śladem węglowym.

"Atmosphere" jest dowodem na to, że jesteśmy w stanie zmienić na lepsze każdy obszar naszego życia i żyć w pełnej zgodzie z naszą planetą, tylko jeśli się do tego odpowiednio przygotujemy. Swoje najnowsze wydawnictwo, Wojtek poświęcił zainspirowaniu innych do podjęcia działań w kierunku ograniczenia emisji dwutlenku węgla w różnych obszarach egzystencji. “Atmosphere" to wydawnictwo wyprodukowane bez śladu węglowego, a także wyzwanie dla branży muzycznej, wymagającej transformacji w zakresie tworzenia oraz konsumowania muzyki w trosce o planetę.

"Każdy etap jakiejkolwiek produkcji muzycznej generuje emisję dwutlenku węgla do atmosfery i jestem tego świadomy. Moją misją było napisanie, nagranie, a także wyprodukowanie albumu z zerowym śladem węglowym, dlatego cała płyta nagrana została w londyńskim studio napędzanym energią odnawialną. W ten sposób udało się znacznie ograniczyć emisję CO2" - komentuje Wojtek.

Część produkcji, przy której nie wykorzystano wyłącznie zielonych źródeł energii, skompensowano tzw. certyfikatami pochodzenia. Gwarantują one wpuszczenie do sieci takiej samej ilości energii z odnawialnych źródeł, jakiej zużyto ze źródeł wysokoemisyjnych. Przy ograniczaniu emisji wzięto pod uwagę nawet nadchodzący klip zdjęciowy, który powstał przy użyciu wyłącznie już stworzonych przez innych artystów, a nie wykorzystanych jeszcze materiałów. Kluczową kwestią był tu transport generujący przy tego typu projektach najwyższe emisje dwutlenku węgla. O ile było to możliwe, Wojtek poruszał się rowerem, a podczas trasy będzie korzystać z pociągów, samolotów napędzanych biogazem lub kompensować emisję. Materiał nie ma fizycznej odsłony i dostępny jest wyłącznie w formie digitalowej.

Przejmujące przesłanie albumu bardzo trafnie odzwierciedla panujący na nim klimat. Dramatyczny i pełen dynamiki album to wyraźne połączenie dwóch odmiennych gatunków: modern classical i muzyki elektronicznej, sprzężenie brzmienia akustycznego pianina z syntetycznymi, mięsistymi dźwiękami syntezatorów.

Wojtkowi przyświecał jasny cel: "Połączyć dwa na pozór odmienne gatunki: muzykę klasyczną, fortepianową i współczesną, klubową. Sprzężyć brzmienie akustycznego fortepianu z syntetycznymi, mięsistymi dźwiękami syntezatorów. Fortepian w kontekście elektronicznego tła widziany jest w innym niż dotąd świetle. Tworzyłem i wydawałem jak dotąd muzykę piano solo. Słuchałem z kolei muzyki elektronicznej, techno, tech-house, ambient. Taką też muzykę komponowałem na boku i w pewnym momencie stwierdziłem, dlaczego by tego ze sobą nie połączyć".

"Nie skupiam się na pojedynczych instrumentach, melodiach czy rytmach. Łatwo początkowo mylnie przyjąć, że fortepian gra w moich kompozycjach główną rolę. Do pewnego stopnia jest to prawda. Jednak połączenie konkretnych instrumentów, w odpowiednich proporcjach i w przemyślanej strukturze tworzą swego rodzaju przestrzeń, która ta z kolei kreuje atmosferę i wzbudza w nas emocje".

Tytuł albumu "Atmosphere" nawiązuje do wielowarstwowości i przestrzennego charakteru wykreowanego przez połączenie brzmień i instrumentów w ramach przemyślanej struktury. Sample pochodzące z prywatnego archiwum artysty wprowadzają do muzyki specyficzny nastrój i nadają jej melancholijnego charakteru: “W ten sposób każdy utwór jest dla mnie osobistą pamiątką, ponieważ zawiera moje wspomnienia. Dzięki temu elementowi kreuję charakterystyczną dla danego utworu atmosferę i wyrażam swoje emocje. Buduję mapę wrażeń, gdzie każdy dźwięk gra swoją rolę. Sample sprawiają, że odbieramy muzykę z innej, tej ludzkiej i osobistej perspektywy."

Wojtek, a właściwie Wojtek Szczepanik to 23-letni pianista, kompozytor i twórca należący do nurtu "modern classical" łączy muzykę klasyczną z elektroniczną, wzbogacając brzmienie fortepianu modulacjami syntezatorów, brzmieniami generowanymi z kontrolerów i samplami. Wojtek mimo młodego wieku i stosunkowo krótkiej kariery muzycznej zdążył już wystąpić na scenach największych festiwali w Polsce i zagranicą. Jest finalistą konkursu Transatlantyk Instant Composition Contest z roku 2016 i 2017 oraz zdobywcą tytułu Firestone Headliners of Tomorrow 2018. Na swoim koncie ma już dwa albumy “Margines" oraz “INSTINCT". Zapowiedziany właśnie materiał "Atmosphere" ukazał się 24 lipca.