Polski klasyk w nowym wydaniu. "Dokonali masakry na pięknym utworze"

Grupa Skaldowie powstała w Krakowie latem 1965 roku. "Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał" to jeden z ich największych przebojów. Tekst do utworu napisał Wojciech Młynarski, a za muzykę odpowiadał Andrzej Zieliński.

Ta piosenka, jak zresztą kilka innych, chętnie są wykorzystywane przez twórców reklam. Przypomnijmy, że w 2021 roku nową wersję przeboju stworzyli Vito Bambino, Artur Rojek, Sanah i Kwiat Jabłoni.

Teraz w podobny projekt zaangażowali się Brodka, Igo, Król i Miuosh. Całości dopełnia dość psychodeliczny teledysk. Jak czytamy, to "teledysk, w którym każdy z artystów ma swój własny, niesamowity świat". Po niecałych dwóch tygodniach piosenka została odtworzona już 8,5 mln razy, a fani są podzieleni co do nowej wersji hitu Skaldów.

Wideo BRODKA, KRÓL, IGO, MIUOSH – Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał (Tymbark)

"Mega wpada w ucho. Również szacun za mega pozytywne doznania artystyczne przy oglądaniu klipu" , "Podoba mi się. Zwłaszcza interpretacja artystów i fajne efekty wizualne. Brawo", Wow, bardzo ciekawe wykonania - imponujące że tę samą piosenkę można zinterpretować na tyle różnych sposobów", "Super usłyszeć czterech świetnych, a zarazem wyróżniających się artystów, dzięki nim piosenka odżywa na nowo!", "Ale przyjemnie się tego słucha, aż tak cieplutko na sercu się robi" - pisze jedna grupa fanów.

Inni natomiast skrytykowali nagranie. "Nie no, po dłuższym przesłuchaniu zwrotka Brodki jest nie do zniesienia, jedyne co nam ochotę powiedzieć to: look how they massacred my boy", "Jakie to jest złeeee! Naprawdę, jest to osiągnięcie, by dokonać takiej masakry na tak pięknym utworze. I chyba tylko za to szacunek, to wielkie osiągnięcie", "Brodka jest jedną z moich ulubionych wokalistek, zwłaszcza z pierwszych 3 płyt, ale tutaj aż chce mi się zarymować że nagrała gniotka..." - komenują.