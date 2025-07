Polska Wycieczka prezentuje wakacyjny singel. "Jamaica No Problem"

"Pierwsze zdanie, jakie usłyszałem po wylądowaniu na lotnisku w Montego Bay, brzmiało 'Jamaica, no problem'. I takie właśnie były te dwa tygodnie spędzone w kolebce muzyki reggae. Pełne spokoju, słońca i jamajskiego luzu" - wspomina Tomek "Rass Tomi" Jankowski , jeden z uczestników corocznej muzycznej wyprawy do ojczyzny Boba Marley'a.

Piosenka została nagrana już po powrocie do Polski. "Temat piosenki pojawił się już w czasie naszego pobytu na Jamajce. Wracaliśmy z festiwalu Rebel Salute (...). Spoglądając z okna busa na jamajskie wzgórza i wioski, zacząłem nucić sobie 'Jamaica, no problem'. Potem była nocna impreza na plaży, po której Tomek zostawił nam gitarę. I tak mając do dyspozycji instrument - choć z zerwaną wcześniej struną - dwa dni później miałem w zasadzie gotową piosenkę. Grupa szybko podchwyciła melodię, która towarzyszyła nam już do końca wyprawy. Raz nawet, jeszcze w Treasure Beach, przy okazji jam session u Fishermana, wykonaliśmy ją razem z lokalnymi muzykami. Wówczas już wiedzieliśmy, że musimy ten utwór koniecznie zarejestrować. Z racji bogatego programu wyprawy, nie było szans, by zrobić to na miejscu" - opowiadał o historii piosenki.