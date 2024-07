Polska gwiazda zaśpiewała na ślubie Liroya! Nie kryto wzruszenia

Znana w świecie muzyki z tworzenia głównie utworów jazzowych, zasiadała także na fotelu jurorskim przez pięć edycji The Voice of Poland. Co ciekawe, do zwycięzstwa poprowadziła aż trzech wokalistów: Mateusza Ziółka, Juana Carlos Cano i Krzysztofa Iwaneczko. Ale na tym nie poprzestała! Na swoim koncie posiada reżyserię filmów, takich jak "Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej", "Dzień Kobiet" czy "Dziewczyny z Dubaju".