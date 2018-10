Półnagi Jason Derulo w Warszawie na zakończenie światowej trasy. Scena kipiała seksem

We wtorek (30 października) w hali COS Torwar w Warszawie wystąpił amerykański wokalista Jason Derulo. Fanki miały okazję zobaczyć nagą klatę gwiazdora, który na scenie pojawił się w otoczeniu kipiących seksem tancerek.

Jason Derulo na scenie w Warszawie /Jakub Janecki /materiały prasowe

Jason Derulo muzyczną karierę rozpoczął w 2006 roku. Przez 10 lat sprzedał ponad 56 mln singli. Multiplatynowy status spośród piosenek zdobyły "Wiggle" (podwójna platyna w USA), "Talk Dirty" (poczwórna platyna w USA), "In My Head" (podwójna platyna w USA), "Whatcha Say" (poczwórna platyna w USA), "Swalla" (ponad 1 mld obejrzeń na YouTubie).

Clip Jason Derulo Swalla feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign

Koncert w Warszawie kończył światową trasę wokalisty - "2Sides". Przed swoim występem Derulo zaskoczył fanów, wychodząc do nich przed halę, rozdając autografy i pozując do zdjęć.

Wieczór rozpoczął gościnny występ zespołu Marcus & Martinus, który cieszy się uwielbieniem młodych fanek.

Sam Derulo zaprezentował efektowną mieszankę największych przebojów opakowane w pełną rozmachu produkcję (dwudziestometrowa scena, układy choreograficzne, zmieniające się stroje, wizualizacje). Usłyszeliśmy m.in. "Swalla", "Talk Dirty", "Tip Toe" i "If I’m Lucky".

Półnagi gwiazdor wieczoru poza śpiewaniem zaprezentował również taneczny show z kipiącymi seksem tancerkami.

"Wrażenie niesamowite, bardzo dużo energii i tańca! Cały show świetnie od początku do końca wyreżyserowany. Jason wykonuje to w niezwykle precyzyjny sposób" - komentuje Rafał Szatan, uczestnik programu "Twoja twarz brzmi znajomo", który miał okazję wystąpić na scenie wcielając się właśnie w postać Jasona Derulo.