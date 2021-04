Polish Metal Alliance w coverze Queen. Internauci rzuceni na kolana

"I Want It All" grupy Queen to kolejny klasyk, który w swojej wersji zaprezentowała czołówka ciężkiego rocka i metalu pod szyldem Polish Metal Alliance. Zachwyceni internauci dopytują, kiedy pojawi się cała płyta tej ekipy.

Pod koniec sierpnia 2020 r. do sieci trafił pierwszy cover sygnowany nazwą Polish Metal Alliance. Wówczas muzycy przygotowali własną wersję "The Trooper" z repertuaru Iron Maiden. Nagranie zebrało ponad 430 tys. odsłon i zachwyt internautów.

Wideo Polish Metal Alliance - The Trooper (Iron Maiden cover)

Pomysłodawcami projektu byli muzycy metalowej formacji Chainsaw, którzy do współpracy zaprosili czołówkę rodzimej sceny ciężkiego rocka i metalu.

Kolejnym przerobionym utworem był "Painkiller" z repertuaru Judas Priest (ponad 200 tys. odsłon).

Wideo Polish Metal Alliance - Painkiller (Judas Priest cover)

Teraz do sieci trafił rockowy klasyk "I Want It All" grupy Queen.



W nagraniu wystąpili wokaliści Maciej Koczorowski (Chainsaw, Doctrine X), Krzysztof Sokołowski (Nocny Kochanek, Night Mistress, Exlibris), Tomasz Struszczyk (Turbo) i Wojtek Cugowski (wcześniej Bracia, w połowie kwietnia szykuje wspólną płytę z hardrockową grupą Kruk), gitarzyści Marek Pająk (Vader, Esqarial), Jarek Chilkiewicz (Piotr Cugowski, Bracia), basista Tomasz Targosz (CETI), perkusista Łukasz Tomczak (Sorry Boys) i grający na klawiszach Mirek Skorupski (White Highway).

Wideo Polish Metal Alliance - I Want It All (Queen cover)

Wśród komentarzy dominują zachwyty internautów: "Panowie błagam... róbcie tego więcej! Jestem dumny, że coś takiego powstaje w moim kraju", "Półka robi się tak wysoko, że zaraz mi szczebli w drabinie zabraknie", "Petarda", "Z wypiekami na twarzy czekam na płytę", "Genialni kucharze! Odgrzać kotleta, by smakował jak tatar... majstersztyk", "Nie przestajecie mnie zadziwiać", "Freddie byłby dumny".

Sporo komplementów za swój udział zebrał Wojtek Cugowski. Najwyraźniej niewielu pamięta o płycie "A Tribute to Queen" z 2008 r., którą nagrała grupa Bracia (Piotr Cugowski był jednym z wokalistów w "The Trooper").