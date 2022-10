Pod koniec sierpnia 2020 r. do sieci trafił pierwszy cover sygnowany nazwą Polish Metal Alliance. Wówczas muzycy przygotowali własną wersję "The Trooper" z repertuaru Iron Maiden. Nagranie zebrało ponad 845 tys. odsłon i zachwyt internautów.

Wideo Polish Metal Alliance - The Trooper (Iron Maiden cover)

Pomysłodawcami projektu byli muzycy metalowej formacji Chainsaw, którzy do współpracy zaprosili czołówkę rodzimej sceny ciężkiego rocka i metalu.

Kolejnymi przerobionymi utworami były "Painkiller" z repertuaru Judas Priest (ponad 470 tys. odsłon), "I Want it All" grupy Queen (390 tys.), "Stars" charytatywnego projektu Hear N' Aid (prawie 600 tys.) i "Raining Blood" grupy Slayer (130 tys.). Po kilkumiesięcznej przerwie projekt zaprezentował kolejny cover - "Metal Heart" niemieckiej grupy Accept (140 tys.).



W rocznicę śmierci wokalisty Ronniego Jamesa Dio muzycy wzięli na warsztat "Stargazer" pochodzący w oryginale z płyty "Rising" grupy Rainbow.

Polish Metal Alliance w nowej wersji "Master of Puppets" grupy Metallica

Teraz projekt wypuścił cover "Master of Puppets" zespołu Metallica. W nagraniu udział wzięli wokaliści Piotr Cugowski, Maciej Koczorowski (Chainsaw), Krzysztof Sokołowski (Nocny Kochanek), Łukasz "Zielony" Zieliński (Virgin Snatch) i debiutująca w tym zestawie Kasia Kowalska, gitarzyści Wojtek Cugowski, Jarek Chilkiewicz (zespół Piotra Cugowskiego i House Of Death), basista Tomasz Targosz (CETI) i perkusistka Beata Polak (Wolf Spider).

Internauci komentujący nową wersję podkreślają, że na plus zaskoczyła ich Kasia Kowalska, w powszechnej świadomości kojarzona przede wszystkim ze sceną popową. Niewielu pamięta, że na początku lat 90. wokalistka współpracowała m.in. z grupami Fatum i Hetman, grającymi mieszankę hard rocka i heavy metalu. Podczas jubileuszowego koncertu na Przystanku Woodstock 2009 wspierana m.in. przez Roberta "Litzę" Friedricha (eks-Acid Drinkers) wykonała "For Whom the Bell Tolls" Metalliki.

"Mega na plus zaskoczenie", "Kasia wow, ale zaskoczenie", "Ale zmiotła z planszy", "Kasia rządzi", "Kasia i Piotr wymiatacie" - komentują zachwyceni internauci.

Dodajmy, że Polish Metal Alliance 29 grudnia w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy podczas Metalowego Zakończenia Roku zagra swój drugi koncert w historii. Na scenie pojawią się także Orgasmatron, Tiberius i Ballbraker.



Wideo Polish Metal Alliance - Master of Puppets (Metallica cover)