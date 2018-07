Pol'And'Rock festiwalem podwyższonego ryzyka. Jurek Owsiak apeluje do policji

"Nie możemy przystać na to, że nagle, w opinii Policji, uczestnicy naszego Festiwalu to ludzie owładnięci żądzą agresji, nienawiści, odurzeni alkoholem i narkotykami, skupisko wszelkiego zła" - denerwuje się Jurek Owsiak, który zapowiada odwołanie po decyzji policji o uznaniu Pol'And'Rock Festival imprezą podwyższonego ryzyka.

Tak było na Przystanku Woodstock 2017 /Szymon Aksienionek / Reporter

Pol'And'Rock Festival (wcześniej znany pod nazwą Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Tegoroczna edycja odbędzie się w terminie 2-4 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie).

Wideo Pol'and'Rock festiwalem podwyższonego ryzyka. Jurek Owsiak: Odwołujemy się (TVN24/x-news)

Reklama

Wcześniej organizatorzy chwalili się pozytywnymi opiniami na temat zabezpieczenia medycznego i sanitarnego. Decyzja policji, która po raz trzeci z rzędu podjęła decyzję, by nadać imprezie status podwyższonego ryzyka, mocno zdenerwowała organizatorów.

Już wówczas Jurek Owsiak zapowiadał odwołanie od decyzji podjętej przez komendanta Fabiana Rogalę.

W piątek (6 lipca) Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy złożyła wniosek o zmianę opinii na temat zabezpieczenia 24. Pol'and'Rock Festival.

"Stosowanie do Festiwalu Pol’and’Rock statusu, który został stworzony do walki z zadymami na stadionach piłkarskich, jest niedopuszczalne. A to właśnie wskazuje analiza opinii i przepisów, na których została oparta. To jest krzywdzące, a przede wszystkim - nie ma pokrycia w rzeczywistości" - mówi Krzysztof Dobies, rzecznik prasowy Festiwalu Pol'and'Rock.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Przystanek Woodstock 2017: Zaostrzone środki bezpieczeństwa INTERIA.PL

Przystanek Woodstock 2017 wzmocniony 1 9 3 sierpnia startuje 23. Przystanek Woodstock, największy polski festiwal muzyczny Autor zdjęcia: Lech Muszyński Źródło: PAP 9

Na 4 scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata. Dotychczas ogłoszono, że zagrają m.in. Judas Priest (Wielka Brytania), Goo Goo Dolls (USA), Arch Enemy (Szwecja), Soulfly (USA), In Flames (Szwecja), The Inspector Cluzo (Francja), Booze & Glory (Wielka Brytania), Blues Pills (Szwecja), Big Mountain (USA), You Me At Six (Wielka Brytania), Balkan Beat Box (USA/Izrael), Gojira (Francja), Dubioza Kolektiv (Bośnia i Hercegowina), Alestorm (Szkocja), Alpha Blondy (Wybrzeże Kości Słoniowej), Death By Chocolate (Szwajcaria), YB (Korea Południowa) i przedstawiciele polskiej sceny: Lao Che, Zenek (wokalista dobrze znanej woodstockowiczom grupy Kabanos), Pablopavo, Krzysztof Zalewski, Wojtek Mazolewski z gośćmi (projekt specjalny "Chaos pełen idei"), Big Cyc, Hunter, Czesław Mozil Solo Act, Tides From Nebula, Koniec Świata, Bethel, Bubliczki, Wszyscy Byliśmy Harcerzami, PPNOU oraz Na Górze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Błotne zabawy na Przystanku Woodstock 2017 INTERIA.PL

Wideo Przystanek Woodstock 2017 zakończony (TVN24/x-news)

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu (m.in. Jerzy Górski, Artur Barciś, Jacek Fedorowicz, Chris Niedenthal, Dorota Wellman, Anja Rubik). Uczestnicy festiwalu będą także mogli brać udział w różnych formach warsztatów artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich. W czasie Przystanku Woodstock zaprezentują się liczne organizacje pożytku publicznego, realizowanych będzie cała gama projektów edukacyjnych oraz sportowych.

Wideo Jurek Owsiak na Przystanku Woodstock: Chamówa, foch i pyskowanie do niczego nie prowadzą (TVN24/x-news)

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.