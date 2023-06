Jak już informowaliśmy, 29. edycja Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia w Czaplinku (lotnisko Broczyno) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, położone między jeziorami Drawsko i Czaplino. W tym miejscu impreza była zorganizowana również rok temu - była to wówczas pierwsza ponownie w pełni otwarta formuła po pandemii koronawirusa.



Pol'and'Rock Festival 2023 z pozytywną opinią policji. Jerzy Owsiak odpowiada

Jerzy Owsiak pochwalił się, że w tym roku jego festiwal dostał pozytywną opinię policji, a tym samym nie otrzymał statusu imprezy podwyższonego ryzyka.

Z tej okazji prezes Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pokusił się o dłuższy komentarz na swoim profilu na Facebooku.

"Otrzymaliśmy opinię na temat organizacji naszego 29. Najpiękniejszego Festiwalu Świata. Wracamy na spokojne morza i z satysfakcją czytamy, że opinia jest pozytywna, bez tak zwanego podwyższonego ryzyka, które towarzyszyło ostatnim kostrzyńskim festiwalom" - pisze Owsiak.

Pomysłodawca Pol'and'Rock dziękuje zarówno swoim współpracownikom, jak i uczestnikom imprezy.

"Na taką opinię zapracowaliśmy wszyscy razem, my, organizatorzy i razem my, jako publiczność. Tworzymy nasz Festiwal w sposób wyjątkowy i niezmienny, jeśli chodzi o zasady, jakie na nim panują. Festiwal niebiletowany z ogromną ilością wydarzeń nie tylko muzycznych, z tętniącą 24 godziny na dobę ogromną przestrzenią festiwalowego pola, którą zostawiacie bardzo uporządkowaną" - czytamy.

Chociaż impreza kilkukrotnie uznawana była za niebezpieczną, Owsiak uważa, że pol'and'rockowa społeczność doskonale zdała ten test, co dzisiaj procentuje. Przy okazji zapewnia, że przygotowania do tegorocznej edycji trwają!

"Bezcenne doświadczenie! Jak to mówią, co nie zabije - wzmocni. Nas i Was wzmocniło wspaniale. Za niecałe 2 miesiące spotkamy się na lotnisku Czaplinek-Broczyno. My festiwalową machinę już odpaliliśmy. Już czujemy dreszcz emocji, już nie możemy się doczekać, aby ze wszystkimi Wami się zobaczyć. Ta pozytywna opinia dodaje sił, a także potwierdza, że razem tworzymy niezwykle, obywatelskie, wspólnotowe przedsięwzięcie" - pisze Owsiak.

Pol'and'Rock Festival 2023: Kto zagra?

Do tej pory Jurek Owsiak ujawnił, że w Czaplinku zaprezentują się m.in. amerykańskie zespoły Biohazard i Spin Doctors , francuski producent Carpenter Brut, Napalm Death (legenda sceny grindcore z Wielkiej Brytanii), brytyjskie formacje Apollo 440 i While She Sleeps, walijski zespół Bullet For My Valentine , pochodzący z Szwajcarii zespół Saint City Orchestra, francuski Rise of the Northstar, The Scratch (obwołany jednym z najodważniejszych irlandzkich debiutów ostatnich lat), Australijczycy z The Rumjacks oraz ukraińska grupa Luiku.

Polskimi gwiazdami będą Brodka , Krzysztof Zalewski , Marek Dyjak oraz grupy LemON, Proletaryat, Lady Pank i Golden Life.

Organizatorzy od lat prowadzą kilkustopniowe eliminacje, których zwycięzcy grają później na festiwalu. W tym roku zgłosiło się 740 wykonawców - do półfinałów zakwalifikowano ponad 100. Na tej liście znaleźli się m.in. BATNA, CF98, Felivers, Francis Tuan, KIWI, Lej Mi Pół, Lor, Łukasz Łyczkowski & 5 Rano, Nanga, Przybył, Ranko Ukulele, Swiernalis, Wiktor Dyduła oraz Piqued Jacks, reprezentanci San Marino na zakończonym w nocy z soboty na niedzielę Konkursie Piosenki Eurowizji w Liverpoolu .

Ku sporemu zaskoczeniu fanów żaden z powyższych nie został zaproszony na festiwal. Zwycięzcami eliminacji - z Polski - zostali za to: bHP, Etna Kontrabande, Jagoda Kret, Mulk i Wojtek Szumański. Zagraniczne zespoły, które zagrają na Małej Scenie to Doctor Victor (Czechy), Rootstone (Wielka Brytania) i Uuhai (Mongolia).

Na Akademii Sztuk Przepięknych o mediach i dziennikarstwie informacyjnym opowiedzą Katarzyna Kolenda-Zaleska oraz Marta Kuligowska w rozmowie z Martą Klepką.