Pol'and'Rock Festival 2021: Wiadomo już, kto wygrał eliminacje!

W sumie 8 kapel - laureatów Eliminacji do Pol'and'Rock Festival - już za kilka tygodni wystąpi na scenach Najpiękniejszego Festiwalu Świata na lotnisku Makowice - Płoty.

Zakończyły się eliminacje na Pol'and'Rock Festival 2021 /Tomasz Urbanek/DDTVN /East News

Reklama

Eliminacje do Pol'and'Rock Festival powróciły po rocznej przerwie spowodowanej pandemią. Przez minione trzy dni komisja jurorska pod przewodnictwem Jurka Owsiaka słuchała koncertów w wykonaniu 27 kapel wyłonionych spośród setek artystów, którzy w ubiegłym roku nadesłali do Fundacji WOŚP swoje płyty.

Reklama

Ideą konkursu jest odkrywanie utalentowanych, ale jeszcze mało znanych wykonawców oraz przedstawianie ich publiczności na Najpiękniejszym Festiwalu Świata.



Na scenie Kwidzyńskiego Centrum Kultury zaprezentowali się: My Own Abyss, Nietrzask, Bang Bang, Tola Janowska, Pull The Wire, Kosmodrom (dawniej: Need More Clouds), Ereles, Conga Line, Decadent Fun Club, WaluśKraksaKryzys, Satori, Flames Among Hatred, Johny Rockers, Moriah Woods, Radio Slam, Hanz Bonanza, Cinemon, From Today, The Bullseyes, The Pau, Cheap Tobacco, Ofelia, No Logo, Joanna Vorbrodt, Gorgonzolla, Siaki i K-Essence.

Poza zespołami konkursowymi, zgodnie z tradycją, dla publiczności zagrały także gwiazdy Eliminacji - tym razem byli to Nocny Kochanek, Big Cyc oraz Tabu - kapele uwielbiane przez bywalców Najpiękniejszego Festiwalu Świata.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Vogg (Decapitated) o występie na Pol'and'Rock Festival 2019 INTERIA.PL

Wszystkim wykonaniom przysłuchiwała się komisja w składzie: Jurek Owsiak (prezes zarządu WOŚP, dyrygent Najpiękniejszego Festiwalu Świata), Andrzej Puczyński (prezes ZPAV, Izabelin Studio), Tomasz "Kasprol" Kasprzyk (dziennikarz muzyczny Antyradia, multiinstrumentalista), Piotr "Dziki" Chancewicz (producent muzyczny, muzyk), Kuba Płucisz (gitarzysta rockowy, założyciel grupy Ira) oraz Agata Ryszkiewicz (dział muzyczny Fundacji WOŚP, szefowa Małej Sceny Pol'and'Rock Festival).



Według głosowania jury koncert na Dużej Scenie Pol'and'Rock Festival dadzą: Nietrzask, Kosmodrom, WaluśKraksaKryzys, From Today, Cheap Tobacco, No Logo, Decadent Fun Club. Na Nocnej Scenie ASP zagra Conga Line.

Pol'and'Rock Festival 2020: Kwiat Jabłoni ze Złotym Bączkiem 1 / 13 Na czele grupy Kwiat Jabłoni stoi rodzeństwo - Jacek i Kasia Sienkiewicz, syn i córka Kuby Sienkiewicza, lidera Elektrycznych Gitar Źródło: WOŚP Autor: Bartek Muracki udostępnij

Wyróżnienie i nagrody rzeczowe otrzymali: Decadent Fun Club, Moriah Woods i Ofelia.

Do tej pory dzięki Eliminacjom na scenach Pol'and'Rock Festival wystąpili m.in. Ørganek, Enej, Luxtorpeda, Nocny Kochanek, Dr Misio, Chemia, Poparzeni Kawą Trzy, Kwiat Jabłoni i wielu, wielu innych, popularnych dziś w Polsce wykonawców.