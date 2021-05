Pol'and'Rock Festival 2021 w nowym miejscu: Jurek Owsiak sadzi słoneczniki

"Tradycja wraca, wreszcie słoneczniki będą z nami" - mówi Jurek Owsiak z terenu Lotniska Makowice - Płoty. To w tym miejscu - w formule hybrydowej - odbędzie się tegoroczna edycja Pol'and'Rock Festival (wcześniej pod nazwą Przystanek Woodstock).

Jurek Owsiak zaprasza na Pol'and'Rock Festival 2021

Od 2004 r. Przystanek Woodstock odbywał się w Kostrzynie nad Odrą. W ub.r. z powodu pandemii koronawirusa imprezę zorganizowano w podwarszawskim studiu telewizyjnym pod szyldem Najpiękniejsza Domówka Świata.

W tym roku trwały przygotowania do Pol'and'Rock Festival ponownie w wersji plenerowej w Kostrzynie, jednak sytuacja epidemiologiczna sprawiła, że organizatorzy ponownie musieli zmienić plany.

Nową lokalizacją jest Lotnisko Makowice - Płoty w województwie zachodniopomorskim. Daty pozostają bez zmian - 29-31 lipca.

Festiwal przyjmie formę hybrydową - dostępny będzie zarówno dla ograniczonej grupy publiki obecnej na miejscu, jak i dla widzów śledzących jego przebieg w internecie. Wydarzenie zorganizowane zostanie z najwyższą dbałością o zdrowie uczestników, co wiąże się nie tylko z testowaniem na COVID-19 wszystkich obecnych na miejscu, ale również m.in. z odpowiednim zabezpieczeniem terenu i zmianą lokalizacji.

W formie stacjonarnej uczestniczyć będzie mogła ograniczona liczba osób - posiadaczy zdobytych wcześniej specjalnych wejściówek, którzy będą partycypować w kosztach organizacji zabezpieczenia COVID-19. Tradycyjnie koszty organizacji festiwalu pokryją sponsorzy wydarzenia.

"Daliście nam mnóstwo siły, by nie rezygnować, aby powiedzieć sobie, że gramy" - mówi Jurek Owsiak, sadząc na miejscu słoneczniki, które były symbolem pierwszych edycji Przystanku Woodstock.



Na razie jeszcze nie wiadomo do końca, ile osób będzie mogło na miejscu wziąć udział w festiwalu.



Wcześniej potwierdzono, że na Pol'and'Rock Festival 2021 zagrają m.in. Limp Bizkit, Dropkick Murphys, The Exploited, Clutch, Jinjer, While She Sleeps, Fiddler's Green, Static-X i The Rumjacks oraz polskie zespoły Pidżama Porno, Raz Dwa Trzy, Organek i Black River. Nie wiadomo, które gwiazdy potwierdzą swoją obecność.



Owsiak zadeklarował, że w czwartek o godz. 15:00 orkiestra zagra "Glory, Glory, Alleluja", a Roman Polański, ostatni zawiadowca stacji Żary, odgwiżdże start festiwalu.

Na koniec czerwca odbędą się Eliminacje do Pol'and'Rock Festival, w czasie których wyłonione zostanie kilka zespołów, które na festiwalu zagrają.

Pol'and'Rock Festival w wydaniu plenerowym odbywał się już w kilku lokalizacjach: Czymanowie nad Jeziorem Żarnowieckim (1995 rok), Szczecinie - Dąbiu (1996 rok), Żarach (lata 1998-1999 i 2001-2003) oraz Kostrzynie nad Odrą (od 2004 roku).