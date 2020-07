Pol'and'Rock Festival 2020 tylko online. Burmistrz Kostrzyna nad Odrą apeluje do fanów, by nie przyjeżdżali biwakować

Niektórzy fani Pol'and'Rock Festival (wcześniej pod nazwą Przystanek Woodstock) na miejsce imprezy przyjeżdżali nawet na kilkanaście dni przed oficjalnym startem. Dlatego burmistrz Kostrzyna nad Odrą w tym roku postanowił wystosować do nich specjalny apel.

Na Pol'and'Rock Festival do Kostrzyna nad Odrą przyjeżdżały setki tysięcy osób

Jak już wielokrotnie informowaliśmy, Pol'and'Rock Festival w tym roku z powodu pandemii koronawirusa odbędzie się tylko w wersji online jako Najpiękniejsza Domówka Świata (30 lipca - 1 sierpnia). To oznacza, że Jurek Owsiak ze swoją ekipą nie zorganizuje festiwalu w Kostrzynie nad Odrą.

Na oficjalnej stronie tego miasta pojawił się jednak na wszelki wypadek specjalny komunikat do fanów imprezy, w którym władze apelują, by nie przyjeżdżać do Kostrzyna z zamiarem biwakowania na terenie festiwalu.



"Wiemy, że niektórzy z Was tęsknią za atmosferą tego festiwalu, jednak istnieje szereg przeciwskazań przyjazdu na pole: przede wszystkim zagrożenie epidemiologiczne spowodowane COVID-19, brak pola namiotowego, na którym można by przenocować, zagrożenie pożarowe spowodowane brakiem opadów w naszym regionie, brak sprawdzenia terenu pod kątem występowania niewybuchów pozostałych po działaniach II Wojny Światowej" - czytamy.

Władze Kostrzyna podkreślają, że co roku festiwal był zabezpieczany przez różnego rodzaju służby (m.in. policja, straż pożarna, służby medyczne i porządkowe).

"Bez ich udziału przebywanie większej liczby ludzi na terenie Festivalu stanowi zagrożenie dla ich życia i zdrowia" - przestrzegają, jednocześnie zapraszając do Kostrzyna i regionu z wizytami rekreacyjnymi, chwaląc się "szeroką ofertą noclegową, restauracyjną i turystyczną".

W ramach Najpiękniejszej Domówki Świata ze studia WOŚP w Warszawie na żywo wystąpią m.in. Acid Drinkers, Urszula, Ania Rusowicz, Majka Jeżowska, Kwiat Jabłoni, Raz Dwa Trzy, Farben Lehre, Piotr Bukartyk, happysad, Nocny Kochanek, Enej, Tabu, Romantycy Letnich Obyczajów, Bokka, Przybył, Jelonek, Renata Przemyk i Łowcy Band.

Koncerty i spotkania transmitowane będą m.in. na profilu WOŚP na Facebooku i na kanale Kręcioła.tv na Youtube.

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych w wersji online odbędą się spotkania m.in. z dziennikarzami Wojciechem Mannem i Dorotą Wellman, aktorem Januszem Gajosem, rysownikiem i satyrykiem Andrzejem Mleczką, autorami cenionych filmów dokumentalnych: Ewą Ewart oraz braćmi Tomaszem i Markiem Sekielskimi.