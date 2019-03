Pol'and'Rock Festival 2019: Znamy pierwszych finalistów eliminacji

Karolina Czarnecka, Chevy i Ornette to pierwsi finaliści eliminacji do tegorocznej edycji Pol'and'Rock Festivalu, który odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą.

Karolina Czarnecka podczas półfinału eliminacji do Pol'and'Rock Festival 2019 /Stanisław Wadas /WOŚP

Pol'And'Rock Festival (wcześniej znany pod nazwą Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych.

Jubileuszowa 25. edycja odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie).

Dotychczas ujawniono gwiazdy to Ziggy Marley, najstarszy syn Boba i Rity Marleyów, legenda thrash metalu Testament (USA), brytyjska grupa Skunk Anansie, metalowy Avatar ze Szwecji, reprezentanci southern rocka - Black Stone Cherry, pochodzący z Francji Perturbator, metalcore'owcy z Australii - Parkway Drive oraz ich rodak Dub FX. Polscy przedstawiciele to metalowcy z Acid Drinkers i Decapitated, wracający po sześciu latach na darmowy festiwal happysad, Sidney Polak, Renata Przemyk, Cyrk Deriglasoff i Witek Muzyk Ulicy.



Na czterech scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata.

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu, którzy będą mogli spotkać się z festiwalowiczami. Uczestnicy Festiwalu będą także mogli brać udział w różnych formach warsztatów artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich. Jak co roku zaprezentują się liczne organizacje pożytku publicznego, realizowanych będzie cała gama projektów edukacyjnych oraz sportowych.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.

W sobotę (23 marca) w klubie B17 w Poznaniu odbył się pierwszy półfinałowy koncert eliminacji do Pol'and'Rock Festival. Na scenie zaprezentowało się ośmiu wykonawców, których albumy zostały wyłonione spośród setek nadesłanych do pierwszego etapu.

Każdy z uczestników miał 20 minut, by w tym czasie przekonać jury dowodzone przez Jurka Owsiaka.

O możliwość wystąpienia na Najpiękniejszym Festiwalu Świata walczyli w Poznaniu: rockowy Alpha Dog z Poznania (obecni na Eliminacjach do Przystanku Woodstock także w 2016 roku), reggae'owy Big Up!, Ornette - projekt basisty Grzegorza "Ornette" Stępnia z Oddziału Zamkniętego, odwołujący się do bluesowych korzeni Blackberry Brothers, grunge'owy Chevy (na czele stoi Łukasz Drapała, były wokalista grupy Chemia), znana z utworu "Hera koka hasz LSD" Karolina Czarnecka, weterani polskiej sceny rockowej - Ankh oraz pochodzący z Rzeszowa rockowy zespół Brown.

Gośćmi specjalnymi koncertu byli Snowman - laureat Eliminacji 2018 - oraz Gooral, który już kilkukrotnie gościł na scenach Przystanku Woodstock.

Decyzją jury do finału w Warszawie (22 czerwca, Progresja) zakwalifikowali się Karolina Czarnecka, Chevy i Ornette.

Kolejne koncerty półfinałowe odbędą się 6 kwietnia (Wrocław, A2 - Centrum Koncertowe) i 18 maja (Gdańsk, Stary Maneż).

Wstęp na wszystkie koncerty eliminacyjne jest bezpłatny.

