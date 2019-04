Pol'and'Rock Festival 2019: Znamy kolejnych finalistów eliminacji

Za nami drugi półfinał eliminacji do tegorocznej edycji Pol'and'Rock Festivalu, który odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą. Kto awansował do finału?

Kwiat Jabłoni został zaproszony na Małą Scenę Pol'and'Rock Festival 2019

Pol'And'Rock Festival (wcześniej znany pod nazwą Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych.

Jubileuszowa 25. edycja odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie).

Dotychczas ujawniono gwiazdy to Ziggy Marley, najstarszy syn Boba i Rity Marleyów, legenda thrash metalu Testament (USA), brytyjska grupa Skunk Anansie, metalowy Avatar ze Szwecji, reprezentanci southern rocka - Black Stone Cherry, pochodzący z Francji Perturbator, punkowcy z The Adicts i The Casualties, metalcore'owcy z Australii - Parkway Drive oraz ich rodak Dub FX. Polscy przedstawiciele to metalowcy z Acid Drinkers i Decapitated, wracający po sześciu latach na darmowy festiwal happysad, Kult, Daria Zawiałow, Tulia, Sidney Polak, Renata Przemyk, Cyrk Deriglasoff i Witek Muzyk Ulicy.



Na czterech scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata.

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu, którzy będą mogli spotkać się z festiwalowiczami. Uczestnicy Festiwalu będą także mogli brać udział w różnych formach warsztatów artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich. Jak co roku zaprezentują się liczne organizacje pożytku publicznego, realizowanych będzie cała gama projektów edukacyjnych oraz sportowych.

Kolorowe ludki na Pol'and'Rock Festival [dzień trzeci] - 4 sierpnia 2018 r.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.

W sobotę (6 kwietnia) w Centrum Kongresowym A2 we Wrocławiu odbył się drugi półfinałowy koncert eliminacji do Pol'and'Rock Festival. Na scenie zaprezentowało się ośmiu wykonawców, których albumy zostały wyłonione spośród setek nadesłanych do pierwszego etapu.

Każdy z uczestników miał 20 minut, by w tym czasie przekonać jury dowodzone przez Jurka Owsiaka.

O możliwość wystąpienia na Najpiękniejszym Festiwalu Świata walczyli we Wrocławiu: Genuza, Darmozjady, It Follows, Virgin Snatch, Phillip Bracken, Zagi, Kraków Street Band, Kwiat Jabłoni oraz Przybył. Gościnnie wystąpili także znani już uczestnikom Pol'and'Rock Festival - Hope i Tabu.

Tabu na Pol'and'Rock Festival - 2 sierpnia 2018 r.

Decyzją jury do finału w Warszawie (22 czerwca, Progresja) zakwalifikowali się Kraków Street Band, Zagi i Przybył. Bezpośrednio na Małą Scenę awansował duet Kwiat Jabłoni. Na Scenę Lecha zaproszeni zostali: Gentuza i Darmozjady. Ta ostatnia grupa zagra dodatkowo także na scenie Viva Kultura.

Ostatni koncert półfinałowy odbędzie się 18 maja w Gdańsku w klubie Stary Maneż. Podczas niego wystąpią BAiKA, Dive, Echa, Hurrockaine, Moyra, Sunsmoke, Terrific Sunday i Vane. Gościnnie zaprezentuje się Agata Karczewska.



Wstęp na wszystkie koncerty eliminacyjne jest bezpłatny.

Błotne zabawy na Pol'and'Rock Festival 2018