Pol'and'Rock Festival 2019: Wojciech Pszoniak gościem ASP

W roku 2019 Wojciech Pszoniak obchodzi 50-lecie pracy artystycznej. Z tej okazji aktor nagrał audiobook z opowiadaniami Jerzego Szaniawskiego "Profesor Tutka", którego premiera odbyła się w marcu 2019 r. w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie.



Aktor teatralny, filmowy, reżyser. Pracował z wybitnymi reżyserami (m.in. Andrzejem Wajdą, Konradem Swinarskim, Zygmuntem Hübnerem), kreując wiele znaczących ról. Grał na deskach scenicznych Polski (także w Teatrze TV i Teatrze Polskiego Radia) oraz Francji, Anglii i Szwajcarii.

Ostatnio można go oglądać w monodramie "Belfer" J. P. Dopagne'a w reżyserii Michała Kwiecińskiego oraz w spektaklu "Nasze żony", którego jest również reżyserem. Najbardziej znane filmy z jego udziałem to: "Piłat i inni" (reż. Andrzej Wajda), "Austeria" (reż. Jerzy Kawalerowicz), "Nadzieja" (reż. Stanisław Mucha), "Mniejsze zło" (reż. Janusz Morgenstern) oraz "Kret" (reż. Rafael Lewandowski).

Spotkanie z Wojciechem Pszoniakiem odbędzie się 1 sierpnia o godz. 11:30 w namiocie Akademii Sztuk Przepięknych. Poprowadzi je Mateusz Baczyński - dziennikarz śledczy Onetu, współautor cyklu kryminalnego "Gry Uliczne", laureat nagrody Grand Press za cykl materiałów o aferze taśmowej.

Pol'And'Rock Festival (wcześniej znany pod nazwą Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych.

Jubileuszowa 25. edycja odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie).

Dotychczas ujawniono gwiazdy to m.in. Ziggy Marley, najstarszy syn Boba i Rity Marleyów, legenda thrash metalu Testament (USA), brytyjska grupa Skunk Anansie, międzynarodowa ekipa Gogol Bordello, metalowy Avatar ze Szwecji, amerykańska supergrupa Prophets Of Rage, horror-rockmani z Lordi (Finlandia), reprezentanci southern rocka - Black Stone Cherry, pochodzący z Francji Perturbator, punkowcy z The Adicts i The Casualties, metalcore'owcy z Australii - Parkway Drive oraz ich rodak Dub FX.

Polscy przedstawiciele to metalowcy z Acid Drinkers i Decapitated, wracający po sześciu latach na darmowy festiwal happysad, Kult, Agnieszka Chylińska, Maciej Maleńczuk, Daria Zawiałow, Krzysztof Zalewski, Tulia, Majka Jeżowska, Carrantuohill, Ralph Kaminski, Sidney Polak, Renata Przemyk, Gooral, Bokka, Moskwa, Cyrk Deriglasoff, BAiKA, Kwiat Jabłoni, Agata Karczewska i Witek Muzyk Ulicy.



Na czterech scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata.

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu, którzy będą mogli spotkać się z festiwalowiczami. Uczestnicy Festiwalu będą także mogli brać udział w różnych formach warsztatów artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich. Jak co roku zaprezentują się liczne organizacje pożytku publicznego, realizowanych będzie cała gama projektów edukacyjnych oraz sportowych.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.