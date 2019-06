Pol'and'Rock Festival 2019: Krzysztof Skiba (Big Cyc) gościem ASP

Znany z grupy Big Cyc Krzysztof Skiba będzie kolejnym gościem Akademii Sztuk Przepięknych podczas Pol'and'Rock Festival (dawny Przystanek Woodstock).

Krzysztof Skiba będzie gościem Akademii Sztuk Przepięknych /Kamil Piklikiewicz/DDTVN / East News

Pol'And'Rock Festival (wcześniej znany pod nazwą Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych.

Jubileuszowa 25. edycja odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie).

Dotychczas ujawniono gwiazdy to m.in. Ziggy Marley, najstarszy syn Boba i Rity Marleyów, legenda thrash metalu Testament (USA), brytyjska grupa Skunk Anansie, międzynarodowa ekipa Gogol Bordello, metalowy Avatar ze Szwecji, amerykańska supergrupa Prophets Of Rage, reprezentanci southern rocka - Black Stone Cherry, pochodzący z Francji Perturbator, punkowcy z The Adicts i The Casualties, metalcore'owcy z Australii - Parkway Drive oraz ich rodak Dub FX.

Polscy przedstawiciele to metalowcy z Acid Drinkers i Decapitated, wracający po sześciu latach na darmowy festiwal happysad, Kult, Agnieszka Chylińska, Maciej Maleńczuk, Daria Zawiałow, Krzysztof Zalewski, Tulia, Majka Jeżowska, Carrantuohill, Ralph Kaminski, Sidney Polak, Renata Przemyk, Gooral, Bokka, Moskwa, Cyrk Deriglasoff, BAiKA, Kwiat Jabłoni i Witek Muzyk Ulicy.



Na czterech scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata.

31 lipca na Akademii Sztuk Przepięknych odbędzie się spotkanie z Krzysztofem Skibą, wokalistą grupy Big Cyc i autorem tekstów (m.in. "Makumba", "Dres", "Świat według Kiepskich", "Berlin Zachodni").



Spotkanie poświęcone będzie wydanej w listopadzie 2018 r. książce "Skiba. Autobiografia Łobuza. Ciągle na wolności", w której opowiada m.in. o działalności konspiracyjnej i więzieniu, kulisach działania zespołu Big Cyc i polskiego show biznesu.

Krzysztof Skiba opublikował kilka książek m.in. zbiór felietonów "Skibą w Mur", zbiór opowiadań satyrycznych "Opowiadania podwodne" i książki o czasach PRL - "Artyści, wariaci, anarchiści" i "Komisariat naszym domem. Pomarańczowa historia".

W ramach ASP odbędą się spotkania z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu, którzy będą mogli spotkać się z festiwalowiczami. Uczestnicy Festiwalu będą także mogli brać udział w różnych formach warsztatów artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich. Jak co roku zaprezentują się liczne organizacje pożytku publicznego, realizowanych będzie cała gama projektów edukacyjnych oraz sportowych.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.