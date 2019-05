Pol'and'Rock Festival 2019: Katarzyna Nosowska gościem ASP

Znana przede wszystkim jako wokalistka grupy Hey Katarzyna Nosowska będzie gościem Akademii Sztuk Przepięknych podczas tegorocznej edycji Pol'and'Rock Festival (dawny Przystanek Woodstock).

Katarzyna Nosowska będzie gościem ASP podczas Pol'and'Rock Festival 2019 /Leszek Kotarba / East News

Pol'And'Rock Festival (wcześniej znany pod nazwą Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych.

Jubileuszowa 25. edycja odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie).

Dotychczas ujawniono gwiazdy to m.in. Ziggy Marley, najstarszy syn Boba i Rity Marleyów, legenda thrash metalu Testament (USA), brytyjska grupa Skunk Anansie, międzynarodowa ekipa Gogol Bordello, metalowy Avatar ze Szwecji, amerykańska supergrupa Prophets Of Rage, reprezentanci southern rocka - Black Stone Cherry, pochodzący z Francji Perturbator, punkowcy z The Adicts i The Casualties, metalcore'owcy z Australii - Parkway Drive oraz ich rodak Dub FX.

Polscy przedstawiciele to metalowcy z Acid Drinkers i Decapitated, wracający po sześciu latach na darmowy festiwal happysad, Kult, Agnieszka Chylińska, Maciej Maleńczuk, Daria Zawiałow, Krzysztof Zalewski, Tulia, Majka Jeżowska, Carrantuohill, Ralph Kaminski, Sidney Polak, Renata Przemyk, Gooral, Bokka, Moskwa, Cyrk Deriglasoff, BAiKA, Kwiat Jabłoni i Witek Muzyk Ulicy.



Na czterech scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata.

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu, którzy będą mogli spotkać się z festiwalowiczami. Uczestnicy Festiwalu będą także mogli brać udział w różnych formach warsztatów artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich. Jak co roku zaprezentują się liczne organizacje pożytku publicznego, realizowanych będzie cała gama projektów edukacyjnych oraz sportowych.

Uczestnicy będą mogli na ASP spotkać się też z Katarzyną Nosowską, wokalistką dobrze znanej woodstockowej publiczności grupy Hey.

Jesienią 2018 r. wróciła do swojej solowej działalności wypuszczając zaskakującą płytę "Basta".

Kręcone przez nią filmiki na Instagramie stały się inspiracją książki "A ja żem jej powiedziała" - szeroko omawianego bestsellera 2018 roku.

Spotkanie z Kasią Nosowską odbędzie się 2 sierpnia o 13:30. Poprowadzi je Piotr Halicki - dziennikarz, redaktor, fotograf.

