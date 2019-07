Pol'And'Rock Festival 2019: Janusz Kondratiuk i Bożena Stachura gośćmi ASP

Reżyser i scenarzysta Janusz Kondratiuk oraz aktorka Bożena Stachura rozpoczną serię spotkań na tegorocznym Pol'and'Rock Festival.

Ekipa filmu "Jak pies z kotem": Olgierd Łukaszewicz, Bożena Stachura, Janusz Kondratiuk /Piotr Molecki / East News

Pol'And'Rock Festival (wcześniej znany pod nazwą Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych.

Jubileuszowa 25. edycja odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie).

Na festiwalu wystąpią m.in. Ziggy Marley (posłuchaj utworu "Love Is My Religion"!), najstarszy syn Boba i Rity Marleyów, legenda thrash metalu Testament (USA), brytyjska grupa Skunk Anansie, międzynarodowa ekipa Gogol Bordello, metalowy Avatar ze Szwecji, amerykańska supergrupa Prophets Of Rage, reprezentanci southern rocka - Black Stone Cherry, horror-rockmani z Lordi (Finlandia), pochodzący z Francji Perturbator, punkowcy z The Adicts i The Casualties, metalcore'owcy z Australii - Parkway Drive oraz ich rodak Dub FX.

Polscy przedstawiciele to m.in. metalowcy z Acid Drinkers i Decapitated, wracający po sześciu latach na darmowy festiwal happysad, Kult, Agnieszka Chylińska, Maciej Maleńczuk, Daria Zawiałow, Krzysztof Zalewski, Tulia, Majka Jeżowska, Carrantuohill, Ralph Kaminski, Sidney Polak, Renata Przemyk, Gooral, Bokka, Moskwa, Cyrk Deriglasoff, BAiKA, Kwiat Jabłoni i Witek Muzyk Ulicy oraz uczestnicy Nocy Jazzu na ASP: Mitch & Mitch, Atom String Quartet i Jazz Band Młynarski - Masecki.

Na czterech scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata.

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu (m.in. o. Ludwik Wiśniewski, Katarzyna Nosowska, Olga Tokarczuk, Wojciech Smarzowski, Zbigniew Zamachowski, Wojciech Pszoniak, Igor Tuleya, Mariusz Szczygieł, Filip Springer, Justyna Kopińska, Krzysztof Skiba).

Uczestnicy festiwalu będą także mogli brać udział w różnych formach warsztatów artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich. W czasie festiwalu zaprezentują się liczne organizacje pożytku publicznego, realizowanych będzie cała gama projektów edukacyjnych oraz sportowych.

Cykl na ASP rozpocznie spotkanie z reżyserem i scenarzystą Januszem Kondratiukiem oraz aktorką Bożeną Stachurą, poświęcone przede wszystkim filmowi "Jak pies z kotem" (31 lipca o godz. 12:30).



Janusz Kondratiuk, młodszy brat reżysera filmowego Andrzeja Kondratiuka, jest autorem wielu kultowych polskich filmów, m.in.: "Niedzieli Barabasza" (1971), "Dziewczyn do wzięcia" (1972), "Czy jest tu panna na wydaniu?" (1976), "Złote runo" (1996), "Milion dolarów" (2010).



Ostatnim filmem "Jak pies z kotem" pożegnał się ze swoim bratem Andrzejem Kondratiukiem. Opowiedział bardzo osobistą historię o chorobie i odchodzeniu brata, jednocześnie ukazując, jak rodzina, w takiej sytuacji, jest zostawiona w Polsce sama sobie, jak państwo i służby medyczne są nieobecne i obwarowane procedurami.

Bożena Stachura przez 18 lat związana była z Teatrem Narodowym w Warszawie, gdzie współpracowała z wybitnymi reżyserami, m.in. z Jerzym Grzegorzewskim, Kazimierzem Kutzem, Stanisławem Różewiczem. Grała też w warszawskim Teatrze Kamienica, a dziś można ją spotkać na scenie Och Teatru u Krystyny Jandy.

Na dużym ekranie debiutowała rolą Solange w filmie Jerzego Antczaka "Chopin. Pragnienie miłości". Zagrała też sędzię w dramacie sądowym "Bezmiar sprawiedliwości" Wiesława Saniewskiego.

W filmie "Jak pies z kotem" zagrała rolę Beaty (żona Janusza), opiekującej się umierającym Andrzejem Kondratiukiem.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.

