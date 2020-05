Pol'and'Rock 2020 w wersji online: Sekielscy i Ewa Ewart gośćmi Akademii Sztuk Przepięknych

Dziennikarze i autorzy nagradzanych filmów dokumentalnych Ewa Ewart oraz bracia Tomasz i Marek Sekielscy będą gośćmi Akademii Sztuk Przepięknych w ramach 26. Pol'and'Rock Festival, który w całości odbędzie online.

Tomasz i Marek Sekielscy byli wielokrotnie nagradzani za swoje dokumentalne filmy AKPA

W związku z pandemią koronawirusa tegoroczny Pol'and'Rock Festival odbędzie się w wersji online pod hasłem "Najpiękniejsza domówka świata".

Jurek Owsiak ogłosił pierwszych gości Akademii Sztuk Przepięknych, którymi zostali autorzy cenionych filmów dokumentalnych: Ewa Ewart oraz bracia Tomasz i Marek Sekielscy. Spotkania odbędą się 30 i 31 lipca i podobnie jak cały festiwal będą dostępne online.

Akademia Sztuk Przepięknych to zapoczątkowany w 2006 roku projekt, który stwarza festiwalowej publiczności możliwość spotkań i dyskusji z wyjątkowymi gośćmi. W poprzednich latach na ASP pojawili się m.in. Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, Dorota Masłowska, Olga Tokarczuk i Jerzy Bralczyk.

Kolorowe ludki na Pol'and'Rock Festival 2019 1 / 9 Zobacz, jak się bawią uczestnicy Pol'and'Rock Festival 2019 Źródło: Agencja FORUM Autor: Simone Kuhlmey/Zuma Press udostępnij

Ewa Ewart to dziennikarka i wielokrotnie nagradzana reżyserka filmów dokumentalnych, specjalizująca się w filmach przełomowych i mocno przemawiających do odbiorcy. Większość swojego życia zawodowego spędziła w Londynie, pracując dla telewizji BBC. Podróżowała i pracowała w wielu krajach na świecie, gdzie zrealizowała dokumenty śledcze, polityczne i programy poruszające kwestie społeczne.

Jej filmy ujawniły nowe informacje o kwestiach takich jak korupcja w Rosji Borysa Jelcyna, tajne więzienia w Korei Północnej, wojna domowa w Kolumbii czy tajny i nielegalny program CIA dotyczący ekstradycji w trybie nadzwyczajnym osób podejrzanych o terroryzm.

Z kolei bracia Tomasz i Marek Sekielscy to autorzy głośnych filmów o problemie pedofilii w polskim Kościele katolickim: "Tylko nie mów nikomu" i "Zabawa w chowanego". Oba filmy na całym świecie obejrzało dotąd ponad 30 milionów widzów.

Wideo ZABAWA W CHOWANEGO (2020) - cały film braci Sekielskich (napisy PL)

W ramach "Najpiękniejszej domówki świata" (30 lipca - 1 sierpnia) na wirtualnych scenach grających od rana do późnego wieczora prezentowane będą

zarówno materiały archiwalne, jak i występy zespołów, które miały w tym roku pojawić na Pol'and'Rock Festival.



Powroty z Pol'and'Rock Festival 2019 1 / 6 Tysiące woodstockowiczów opuszczają Kostrzyn nad Odrą po zakończeniu Pol'and'Rock Festival 2019 Źródło: PAP Autor: Lech Muszyński udostępnij

W tym roku podczas Pol'and'Rock Festival mieli wystąpić m.in. Dropkick Murphys ( posłuchaj! ), While She Sleeps ( sprawdź! ), King Gizzard & The Lizard Wizard, Clutch, Pidżama Porno, Tagada Jones, Jinjer, Rise of the Northstar czy Ørganek ( posłuchaj przeboju "Czarna Madonna"! ).