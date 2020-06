Pol'and'Rock 2020 w wersji online: Janusz Gajos i Andrzej Mleczko gośćmi Akademii Sztuk Przepięknych

Aktor Janusz Gajos oraz rysownik i satyryk Andrzej Mleczko to kolejni goście Akademii Sztuk Przepięknych w ramach 26. Pol'and'Rock Festival, który w całości odbędzie online.

Jurek Owsiak zaprosił na ASP Janusza Gajosa

W związku z pandemią koronawirusa tegoroczny Pol'and'Rock Festival odbędzie się w wersji online pod hasłem "Najpiękniejsza domówka świata".

Jurek Owsiak ogłosił, że kolejnymi gośćmi Akademii Sztuk Przepięknych będą Janusz Gajos i Andrzej Mleczko. Wcześniej potwierdzono internetowe spotkania z autorami cenionych filmów dokumentalnych: Ewą Ewart oraz braćmi Tomaszem i Markiem Sekielskimi.

Akademia Sztuk Przepięknych to zapoczątkowany w 2006 roku projekt, który stwarza festiwalowej publiczności możliwość spotkań i dyskusji z wyjątkowymi gośćmi. W poprzednich latach na ASP pojawili się m.in. Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, Dorota Masłowska, Olga Tokarczuk i Jerzy Bralczyk.

Andrzej Mleczko zadebiutował w prasie jako rysownik w 1971 roku. Od tego czasu zajmuje się przede wszystkim rysunkiem satyrycznym, ale także plakatem, scenografią, grafiką oraz rysunkiem reklamowym. Jest autorem ponad trzydziestu tysięcy rysunków i ilustracji opublikowanych w kilkudziesięciu pismach krajowych i zagranicznych. Dotychczas zbiory jego prac ukazały się w 60 książkach i albumach. Twórczość artysty była prezentowana na 125 wystawach indywidualnych w kraju i 30 za granicą.

Spotkanie z rysownikiem odbędzie się 1 sierpnia i podobnie jak cały festiwal obejrzeć je będzie można w internecie.

Janusz Gajos jest jednym z najwybitniejszych polskich aktorów. W latach 1961-1965 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Na trzecim roku studiów zagrał swoją pierwszą rolę w filmie Marii Kaniewskiej "Panienka z Okienka". W roku 1965 został zaangażowany do filmu "Czterej pancerni i pies". Po zakończeniu edukacji w łódzkiej "Filmówce" pracował w teatrach: Stefana Jaracza w Łodzi, Komedii, Polskim, Kwadrat, Dramatycznym i Powszechnym w Warszawie. Od roku 2003 jest członkiem zespołu artystycznego Teatru Narodowego w Warszawie.

Zagrał wiele znaczących ról w filmach i przedstawieniach Teatru Telewizji Kazimierza Kutza, Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Kieślowskiego, Filipa Bajona, Wojciecha Marczewskiego, Ryszarda Bugajskiego, Jana Jakuba Kolskiego, Małgorzaty Szumowskiej i Wojciecha Smarzowskiego. Dał się także poznać jako świetny aktor kabaretowy.

Spotkanie z Januszem Gajosem odbędzie się 31 lipca i będzie dostępne online.

W ramach "Najpiękniejszej domówki świata" (30 lipca - 1 sierpnia) na wirtualnych scenach grających od rana do późnego wieczora prezentowane będą zarówno materiały archiwalne, jak i występy zespołów, które miały w tym roku pojawić na Pol'and'Rock Festival.



W tym roku podczas Pol'and'Rock Festival mieli wystąpić m.in. Dropkick Murphys ( posłuchaj! ), While She Sleeps ( sprawdź! ), King Gizzard & The Lizard Wizard, Clutch, Pidżama Porno, Tagada Jones, Jinjer, Rise of the Northstar czy Ørganek ( posłuchaj przeboju "Czarna Madonna"! ).