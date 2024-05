Pogrzeb Jacka Zielińskiego (Skaldowie). Tak pożegnał go prezydent Andrzej Duda

Jacek Zieliński zmarł 6 maja 2024 roku w wieku 77 lat. Znany był przede wszystkim jako współzałożyciel legendarnej grupy Skaldowie ( sprawdź! ). W branży muzycznej spełniał się jako wokalista, trębacz, skrzypek, a także aranżer.

Prezydent RP odznaczył pośmiertnie muzyka Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżnienie z rąk Andrzeja Dudy odebrał syn muzyka Bogumił Zieliński podczas uroczystości pogrzebowych.

"Dziękuję wszystkim, którzy w chorobie i szczególnie w ostatnich dniach bardzo tacie pomagali. Dziękujemy również tym, którzy wspierali go modlitwą (...) Był członkiem bardzo skromnym. Był bardzo ufny i otwarty. Czasem był dużym dzieckiem, może dlatego był cały czas radosny. Mam nadzieję, że tą radością też was zaraził. Dwie rzeczy, które powodowały, że był uśmiechnięty, to słońce i wnuki" - powiedział syn artysty.

Jacek Zieliński (Skaldowie) odznaczony pośmiertnie przez Andrzeja Dudę

"To wysokie odznaczenie przyznałem panu Jackowi Zielińskiemu za niezwykłą wartość artystyczną i państwową tego, co tworzył, ale także tego, jak żył jako muzyk, jako członek polskiego środowiska artystycznego, jako jedna z najważniejszych jego postaci w świecie muzyki nowoczesnej, przecież wszyscy wiemy jak bardzo trudnym także i środowiskowo, społecznie, pełnym jak bardzo wielu pokus" - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w bazylice Na Skałce w Krakowie. Homilię wygłosił kardynał Grzegorz Ryś.

Podczas komunii świętej brat Jacka - grający na klawiszach Andrzej Zieliński wraz z wokalistką Gabą Kulką wykonali utwór "W żółtych płomieniach liści". W ramach ostatniego pożegnania w kościele odśpiewano utwór Skaldów "Dwadzieścia minut po północy".

Po mszy i okolicznościowych przemówieniach urna z prochami zmarłego zostanie przewieziona na cmentarz Rakowicki, gdzie będzie złożona w Alei Zasłużonych. Władze Krakowa zorganizowały dla żałobników darmowy przejazd (w sumie trzy autokary) na cmentarz oddalony od bazyliki o kilka kilometrów.

Na cmentarzu żałobnicy usłyszeli piosenki "Nie domykajmy drzwi" i "Harmonia świata".



O godz. 19 w plenerze przed Nowohuckim Centrum Kultury odbędzie się niebiletowany koncert pamięci Jacka Zielińskiego, podczas którego wystąpią Skaldowie i Przyjaciele (m.in. Łukasz Lach, lider łódzkiego zespołu L. Stadt, oraz Michał Wódz). Andrzej Zieliński (starszy brat Jacka i muzyczny lider Skaldów), przekazał wcześniej, że będzie kontynuował działalność tej grupy. Koncert poprowadzi dziennikarz Piotr Metz.



Jacek Zieliński był wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia artystyczne, m.in. Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" i Złotym Krzyżem Zasługi.