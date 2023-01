Aktorka "Gry o Tron" Esme Bianco w maju 2021 roku pozwała Marilyna Mansona (Briana Warnera) i zarzuciła mu przemoc seksualną, wykorzystywanie oraz handel ludźmi.



"Pan Warner używał narkotyków i gróźb, aby wielokrotnie wymusić akt seksualny z panią Bianco. Pan Warner dopuścił się gwałtu na pani Bianco w maju 2011 roku" - mogliśmy przeczytać w pozwie.



Według Marilyna Mansona (posłuchaj!), wszystkie zarzuty ze strony jego byłej partnerki są fałszywe, natomiast we wniosku o odrzucenie pozwu, stwierdził, że do domniemanego zdarzenia opisywanego przez Bianco, doszło już tak dawno, że sprawa uległa przedawnieniu.

W sądzie tłumaczył on, że padł ofiarą spisku kobiet przeciwko jego osobie. Potwierdził, że uprawiał seks z Bianco, jednak odbył się on za obopólną zgodą. Warner miał przekonywać sąd, że aktorka od miesięcy "knuła i dopracowywała swoje pokręcone opowieści, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością".

W 2022 roku Bianco złożyła kolejny pozew przeciwko Mansonowi. Tym razem dotyczył torpedowania przez Mansona jej planów zawodowych. Chodzi o materiały promocyjne dla grupy Deftones, na których pojawiła się aktorka. Po interwencji Mansona i jego prawników, zespół zrezygnował ze współpracy z Bianco.

Marilyn Manson próbował "uciszyć" Esme Bianco po jej oskarżeniach

Na początku 2023 roku Bianco zdecydowała się ujawnić kolejne szczegóły dotyczące sprawy z Deftones. Aktorka w rozmowie z "Insiderem" zdradziła, że Manson miał grozić członkom grupy problemami prawnymi, gdy wypuszczą materiały prasowe z jej udziałem oraz stratami finansowymi. Krótko później aktorka dowiedziała się, że materiały, które stworzyła dla formacji na ich trasę nie ujrzą światła dziennego.

Bianco zdradziła również, że były partner próbował uciszyć ją poprzez "ciągłe groźby, zastraszanie i przymus". Deftones oraz sam Manson nie odpowiedzieli do dziś na te zarzuty.



Zdjęcie Esme Bianco / Albert L. Ortega / Getty Images

"Piekło na ziemi" Esme Bianco

Przypomnijmy, że aktorka "Gry o Tron" pierwszy raz o skandalicznym zachowaniu byłego partnera opowiedziała w wywiadzie dla "The Cut". Bianco określiła były związek "piekłem na ziemi".

Bianco poznała się z Mansonem na planie teledysku "I Want To Kill You Like Do In The Movies". Według jej relacji podczas kręcenia klipu została odurzona kokainą, następnie związana i biczowana. Aktorka w tamtym czasie była przekonana, że przemoc wytworzyła między nimi specyficzną więź. Zamieszkała z wokalistą, a po latach czas ten nazwała "więzieniem".

Bianco była cięta nożem i gryziona bez zgody podczas seksu. Związek zakończyła jednak dopiero po tym, gdy gwiazdor gonił ją z siekierą.

Afera wokół Marilyna Mansona

Afera wokół Mansona zaczęła się po wyznaniu jego byłej narzeczonej, aktorki Evan Rachel Wood, która wprost nazwała gwiazdora osobą, która się nad nią znęcała. "Miałam wyprany mózg, byłam manipulowana" - pisała.

Oprócz Wood przeciwko skandaliście wystąpiło również kilkanaście innych kobiet, które miały w przeszłości związki z gwiazdorem. Kilka z nich oficjalnie złożyło oficjalne pozwy.

Wiosną wszczęte zostało również oficjalne dochodzenie przeciwko Mansonowi w związku z licznymi oskarżeniami go o przemoc domową. Na razie jednak nieznane są wyniki śledztwa.