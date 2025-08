Po tygodniach walki o życie lider metalowej legendy opuszcza szpital. "Dziękuję za uratowanie mi życia"

Przypomnijmy, że Phil Fasciana do szpitala w Montpelier na południu Francji trafił 17 lipca. W tamtych okolicach dowodzona przez niego grupa Malevolent Creation grała koncert w ramach trasy w towarzystwie Massacre - innej legendy death metalu z Florydy.

"Przechodzę właśnie ostatnie badania i jeśli wszystko będzie w porządku, w poniedziałek lub najpóźniej we wtorek wyjdę ze szpitala. Nie wiem, jak zaraziłem się tą bakterią, ale moje płuca były od jakiegoś czasu wypełnione krwią. Z powodu urazów, których doznałem w wypadku samochodowym w 2021 roku, co miesiąc chodzę do lekarzy badać krew i organy wewnętrzne, ale żaden ze specjalistów nigdy niczego nie wykrył. Nawet po licznych prześwietleniach, rezonansach, rutynowych wizytach i uskarżaniu się, że ciągle czuję się chory" - wspomina Phil Fasciana.