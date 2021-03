Płyta Soni Bohosiewicz już dostępna! Posłuchaj nowego singla "Satin Doll"

Płyta Soni Bohosiewicz - "10 sekretów Marilyn Monroe" - miała premierę 8 marca, w Dzień Kobiet. Wtedy też opublikowała kolejny singel pt. "Satin Doll".

Sonia Bohosiewicz zabiera fanów w nietypową muzyczną podróż - śladami Marilyn Monroe. Kolejny singel z nowej płyty nosi tytuł "Satin Doll".

"Kiedy rozpoczęłam swoją filmową przygodę na planie filmu 'Ekscentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy' w reż. Janusza Majewskiego spotkałam się z jazzem oraz z panem Wojciechem Karolakiem. Od tego czasu nie myślałam o niczym innym tylko jak śpiewać jazz i znowu spotkać pana Wojtka" - mówiła Bohosiewicz.



Marzenie o śpiewaniu jazzu połączyło się w czasie z fascynacją Marilyn Monroe - aktorką, kobietą, ikoną.



"Miałam wrażenie, że blask tej hollywoodzkiej gwiazdy rozbłyska z każdym rokiem coraz mocniej. Zaczęłam zgłębiać jej życiorys, czytałam biografie, oglądałam filmy i dokumenty. Zaczął mi się z nich wyłaniać jej nowy obraz, zupełnie inny niż ten, który miałam dotychczas.



Spod perfekcyjnie umalowanych czerwonych ust, falującej od podmuchu metra sukienki, kokieteryjnie przytrzymywanej na udach, spod seksownie zmrużonych powiek ukazał mi się obraz kobiety niezwykle silnej, niezależnej a jednocześnie skrzywdzonej i samotnej" - tłumaczyła wokalistka.

To doprowadziło do powstania koncertu "10 sekretów Marilyn Monroe", który Bohosiewicz zagrała w kraju ponad 100 razy. "10 sekretów to oczywiście 10 utworów, które albo wykonywane były przez aktorkę, albo pochodzą z tamtych czasów" - wyjaśniła.

Konsekwencją tego projektu jest album o takim samym tytule. Jego premiera miała miejsce 8 marca.