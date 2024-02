Do 2 lutego TVP przyjmowała piosenki, spośród których wewnętrzna komisja wybierze polskiego reprezentanta na tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji. Na razie wiadomo, że nadesłano dobrze ponad 200 propozycji. Wśród wykonawców, którzy deklarowali swój udział są m.in. Justyna Steczkowska (trenerka "The Voice of Poland"), Luna, Jan Górka, Marcin Maciejczak, Anna Jurksztowicz, Natasza Urbańska (będzie trenerką w nowej edycji "The Voice Kids"), Krystyna Prońko, Izabela Zabielska, Pan Savyan, Stashka, Nita, Sara Chmiel (wokalistka grupy Łzy i żona Gromee'ego, reprezentanta Polski na Eurowizję 2018) i Bryska.

Reklama

Wśród artystów znalazł się także Piotr Odoszewski - młody wokalista, którego barwa głosu i brzmienie przywołują na pierwszą myśl twórczość m.in. Ralpha Kaminskiego, Dawida Podsiadło czy Igora Herbuta. I choć na scenie nie jest zbyt długo, to jego piosenki odtworzono już w serwisie Spotify ponad 3 mln razy, ale także zgromadził 327 tysięcy wyświetleń na YouTube.

Piotr Odoszewski pojedzie na Eurowizję? Wydał singel "dzień i noc"

Ponadto w ubiegłym roku Odoszewski wziął udział w trasie koncertowej Wodecki Twist Festival u boku sióstr Przybysz i Mery Spolsky. Pojawił się także m.in. na finale Męskiego Grania.

Wokalista zdecydował się spróbować swoich sił w preselekcjach do tegorocznej Eurowizji. Do nich zgłosił singel "dzień noc", w którym próbuje nawiązać dialog z kilkunastoletnim sobą, a tłem tej rozmowy jest powrót do rodzinnego miasta. Do utworu powstał klip wyreżyserowany przez Daryę Zahorskayą.

"Singiel 'dzień noc' opowiada o powrocie do rodzinnego miasta i towarzyszącym mu wrażeniu, że przez te parę lat dobrze znany mi świat zmienił się o 180 stopni. Siedzę w pustym pokoju, w szafie nie ma moich rzeczy, dobrze znane miejsca mają już zupełnie inny klimat. A ja tęsknię za tamtym światem, przywołuję wspomnienia i zastanawiam się co powiedziałbym sobie z przeszłości" - mówi o utworze Odoszewski.