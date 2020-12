Piotr "Magik" Łuszcz: 20 lat od tragicznej śmierci

Choć żył zaledwie 22 lata, zdołał zapisać się w historii polskiego hip-hopu. Genialny raper, członek dwóch z najbardziej rozpoznawalnych polskich składów – Paktofoniki i Kalibera 44. Zmarł 26 grudnia 2000 roku.

Magik popełnił samobójstwo w 2000 roku /Michał Kołyga / Reporter

Piotr Łuszcz urodził się 18 marca 1978 roku w Jeleniej Górze, a w wieku trzech lat jego rodzice zdecydowali o przeprowadzce na Górny Śląsk. Właśnie w jednym z bloków na ul. Wajdy (dzielnica Bogucice) narodziła się pasja Magika.

"Piotrek już w szkole podstawowej po prostu zaglądał do MTV. Po prostu lubił słuchać, oglądać ten program. Oczywiście, pamiętam wtedy nie było MTV Polska jeszcze. I zauważyłam, że zagląda właśnie na czarnoskórych wykonawców i tego rodzaju muzykę jak hip hop. No i później, jak dało się zauważyć jak miał jakieś tam pieniążki to wydawał je na tego typu płyty, z tymi wykonawcami, których zaobserwował na MTV" - opowiadała jego matka.

Szybko znalazł kolegów, którzy mieli podobną zajawkę. Wraz z braćmi Martenami: Marcinem "Abradabem" i Michałem, który przyjął pseudonim "Joka" w 1994 roku stworzyli skład Kaliber 44. W tym samym roku wydali debiutancki album "Księga Tajemnicza. Prolog". To tam znalazł się jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów grupy - "Plus i minus".

"Każdy z nas poświęcał dużo czasu na nagranie swoich partii wokalnych. Mimo tego, że byliśmy dobrze przygotowani, to jednak realizator twierdził, iż w wielu miejscach rapujemy niezrozumiale, są kłopoty z dykcją... Z tego powodu często nagranie jednej zwrotki zajmowało ze dwie godziny" - wspominał nagrania Abradab.

Po wydaniu drugiego albumu "W 63 minuty dookoła świata" w zespole zaczęły się napięcia. Choć płyta zdobyła status złotej, Łuszcz odszedł z zespołu ze względu na nieporozumienia na tle artystycznym między nim a pozostałymi członkami grupy. "Kpili, bo zazdrościli. Mieli kompleks" - skwitował Piotr "Gutek" Gutkowski.

W 1998 roku, 20-letni Łuszcz razem z Sebastianem "Rahimem" Salbertem i Wojciechem "Fokusem" Alszer zapoczątkowali historię kultowej grupy - Paktofoniki. W Paktofonice niezwykle ważne było przenikanie się stylów. Agresywny Fokus, liryczny Magik i nieco kwadratowy i bezpośredni (w tamtych czasach) Rahim tworzyli skład pełen przeciwieństw, co przyciągało słuchaczy.



Fokus karierę zaczynał w zespole Kwadrat Skład, jednak popularność zdobył dzięki współpracy z Magikiem i Rahimem w Paktofonice. To właśnie tam, pod skrzydłami Piotra Łuszcza, zarówno Rah jak i Alszer mogli rozwinąć swoje umiejętności. PFK wypromowała się kilkoma klasykami, takimi jak "Ja to ja", "Jestem Bogiem" czy "Chwilę ulotne". Grupa zdążyła nagrać jeden album - "Kinematografię" (2000 rok) - która niemal natychmiast stała się klasykiem. Kilka dni po premierze płyty Magik popełnił samobójstwo.

