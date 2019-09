Piotr Lato z "Big Brothera" spełnia marzenia. Wyda płytę po 18 latach?

Znany z reality show "Big Brother" Piotr Lato rozpoczął zbiórkę internetową, która ma pozwolić spełnić mu największe marzenie – wydać swój debiutancki album. "Drogą do swojej płyty idę już 18 lat" - stwierdził.

Piotr Lato w 2001 roku /Wojtek Stein / Reporter

Piotr Lato szerokiej widowni dał się poznać jako niepokorny chłopak z gitarą (otrzymał ją od Zbigniewa Hołdysa) z pierwszej edycji programu "Big Brother". Muzyk, który nawet w show podkreślał, że chciałby zrobić karierę, opuścił dom Wielkiego Brata z powodu złamania regulaminu.

Przez kolejne lata artysta próbował przebić się do widowni ze swoją muzyką i co jakiś czas zapowiadał wydanie swojego debiutanckiego krążka. Popularny Picia startował m.in. w czwartej serii programu "Idol" oraz pierwszej edycji "The Voice of Poland".

"Grałem z wieloma zespołami, miałem dużo pracy w studiu, nagrywałem dżingle do stacji radiowych, udzielałem się lektorsko, pracowałem gościnnie u innych muzyków, robiłem projekty, do których zapraszałem wszystkich swoich znajomych. Tak więc muzycznie cała masa rzeczy" - mówił kilka lat temu były celebryta.

Wideo The Voice of Poland - Piotr Lato - "Alive" - Przesłuchania w Ciemno

Na oficjalny debiut płytowy Lato czeka już 18 lat. Jego album - jak sam twierdzi - jest już na ukończeniu. Jednak do finalizacji (miks i mastering) swojego projektu potrzebuje jeszcze funduszy. Muzyk zdecydował się więc na zbiórkę internetową.

"Moja droga była długa, ale wybrałem ścieżkę, na której marzenia dojrzewały spokojnie, a wrażenia zamieniały się w nuty, teksty i w końcu piosenki, w bardzo naturalnym tempie" - tłumaczy Lato.



Wideo Piotr Lato - 18 lat szedłem drogą do własnej płyty

"Album z muzyką pustynną, pełną półmroku, kurzu, tajemnicy, pełną wrażeń i inspiracji zbieranych przez te wszystkie lata" - opowiada o swoim materiale, który nagrał z 30 przyjaciółmi.

Lato na stronie Odpal Projekt wyznaczył sobie za cel uzbieranie 20 tys. złotych. Obecnie otrzymał niecałe dwa tysiące.