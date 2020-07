Piotr "Kuba" Kubowicz nie żyje. Kiedy pogrzeb wokalisty?

W piątek (3 lipca) w Rabce-Zdroju odbędzie się pogrzeb Piotra "Kuby" Kubowicza, wokalisty, aktora i kompozytora związanego z Piwnicą pod Baranami.

Piotr "Kuba" Kubowicz miał 64 lata /Tadeusz Koniarz / Reporter

Piotr "Kuba" Kubowicz zmarł w wieku 64 lat w poniedziałek, 29 czerwca, w swoje imieniny.



Absolwent Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Gdańsku był ostatnim artystą Piwnicy pod Baranami spośród przyjętych przez Piotra Skrzyneckiego.

Do "piwnicznego" brzmienia potrafił wpleść elementy bluesowo-jazzowe. W Piwnicy przygotował widowisko oratoryjne "Godzinki" do modlitewnych wierszy Rainera Marii Rilkego, z własną muzyką. Widowisko to prezentowane było ponad 100 razy w kraju i za granicą.

Śpiewał teksty autorstwa m.in. Ignacego Krasickiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Bolesława Leśmiana, Czesława Miłosza, Leszka Aleksandra Moczulskiego a także Bułata Okudżawy i Rainera Marii Rilkego.

Modlitwa za zmarłego odbędzie się w Kościele Parafialnym św. Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju (rodzinnym mieście Piotra Kubowicza) w piątek (3 lipca) o godz. 14:30. Pół godziny później rozpocznie się msza żałobna.

Po niej nastąpi przejazd samochodami na cmentarz parafialny przy ul. Orkana w Rabce-Zdroju.