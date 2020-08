Piosenki zakazane. Kościół wprowadza listę utworów, których nie można śpiewać na ślubie

Do sieci trafiła lista zakazanych piosenek, których nie można śpiewać podczas ślubu. Utwory na tej uroczystości muszą mieć charakter religijny, a nie świecki. Kościół stworzył także specjalny, obowiązkowy kurs dla wykonawców, na którym dowiedzą się m.in., jakie piosenki są dozwolone.

Jakich piosenek nie usłyszymy już na ślubach? /Adrian Ślazok / Reporter

Lista zakazanych piosenek

Ślub jest często ogromnym przedsięwzięciem. Planowanie terminu, zapraszanie gości, wybór stylizacji, czy organizacja wesela, to wszystko wiąże się z długimi przygotowaniami. Para młoda w tym wyjątkowym dniu chce zadbać o najdrobniejsze szczegóły. Jak się okazuje, nie wszystko jednak może pójść po ich myśli.

Reklama

Do internetu przedostała się lista zakazanych przez Kościół piosenek, które nie mogą zostać zaśpiewane podczas uroczystości ślubnej. Według ks. Andrzeja Turka, rzecznika V Synodu Diecezji Tarnowskiej podczas ślubów dochodzi do wielu nadużyć i taka lista jest potrzebna.

"Trzeba może ustalić kanon piosenek zakazanych, które nie powinny być wykonywane w trakcie liturgii" - mówił duchowny w "Gościu Niedzielnym".



Oto kilka popularnych utworów, do których dotarł portal Onet i które znalazły się na liście zakazanych: The Beatles - "All You Need Is Love", Ed Sheeran - "Perfect", Jan Sebastian Bach - "Ave Maria, Leonard Cohen - "Hallelujah", John Paul Young - "Love Is In The Air", Mieczysław Fogg - "Serce Matki", Josh Groban - "You Raise Me Up", Piotr Rubik - "Niech mówią, że to nie jest miłość".

Clip Ed Sheeran Perfect

Specjalny kurs dla wykonawców

Diecezja Płocka, aby upewnić się, że podczas uroczystości ślubu nie zostaną wykonane żadne z zakazanych utworów, będzie wydawać specjalne imienne legitymacje artystom, którzy mogą śpiewać podczas ślubów. Żeby otrzymać ten dokument, należy ukończyć specjalny kurs liturgiczny, którego koszt wynosi 150 zł, a pierwsze z nich odbędą się 17 października i 7 listopada. Legitymacja będzie ważna przez 3 lata od ukończenia kursu.

"Często wynika to z niewiedzy czy braku przygotowania do tego, aby poprawnie dobierać śpiewy na taką liturgię. Z tego powodu będziemy organizować kurs liturgiczny dla takich osób: żeby zrozumiały czym jest liturgia, jak ona przebiega, jakie śpiewy mogą być podczas niej wykonywane" - poinformował ks. Marcin Sadowski na stronie internetowej Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie.

Clip Josh Groban You Raise Me Up

Nowe zasady wejdą w życie już od przyszłego roku. Oznacza to, że na ślubach będą mogły być śpiewane jedynie piosenki, które nie zostaną zakwalifikowane jako świecka muzyka rozrywkowa.